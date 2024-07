Minivariante di Vasto, "nessuna galleria o viadotto previsto"

La mini variante di Vasto e l'assenza di impianti di illuminazione agli svincoli di Atessa e Lanciano. Sono questi i due temi che sono stati al centro dell'incontro tenutosi ieri a L'Aquila tra il consigliere regionale Vincenzo Menna e i vertici di Anas Abruzzo-Molise.

"Abbiamo affrontato il tema della mini variante della SS16 di Vasto - dice Menna - e posso confermare che ho ricevuto ampie rassicurazioni: non sono previsti gallerie e viadotti. Questa notizia è particolarmente rilevante per tutti i cittadini e i viaggiatori che utilizzano quotidianamente questa strada".

Il consigliere ha anche illustrato la situazione relativa alla SS652, evidenziando la totale assenza di impianti di illuminazione agli svincoli di Atessa e Lanciano, zone dove si trova lo stabilimento Honda, tra i più importanti a livello europeo.

"Nonostante non ci sia l'obbligo da parte di ANAS di intervenire - precisa Menna-, i vertici si sono impegnati a risolvere questa criticità nel breve periodo. Questo è un passo importante per garantire maggiore sicurezza e visibilità in queste aree strategiche".

