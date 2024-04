Il vicesindaco De Cesare dal ministro Sangiuliano: "Auspico di poterlo rivedere presto nella nostra città"

Il teatro Marrucino, i musei archeologici e la storia millenaria di Chieti sono stati al centro del colloquio di oggi al dicastero della Cultura Roma tra il vicesindaco Paolo De Cesare e il ministro Sangiuliano.

"Al centro del confronto, ovviamente, la nostra cittá di Chieti, con i suoi 3205 anni di storia e di altissimo valore culturale - riferisce De Cesare - .Segnatamente ho conversato con lui della proposta di legge per istituire il teatro Marrucino, già annoverato dello stesso Ministero nella stretta cerchia dei 29 teatri lirici nazionali di tradizione, quale monumento nazionale, dell’importante livello dell’offerta culturale che abbiamo raggiunto in questi anni, dell’autonomia dei nostri musei archeologici nazionali (quello d’Abruzzo di Villa Frigerj e La Civitella) e dei benefici di questo decreto emanato recentemente dal Ministro, del ruolo di riferimento per la città del liceo Classico G.B. Vico, delle figure autorevoli che hanno lasciato un segno nella storia e che hanno un legame con Chieti come ad esempio l’onorevole Giovanni De Sanctis, all’epoca proprietario del palazzo settecentesco vincolato oggi sede del Circolo degli Amici così come del palazzo De Sanctis di Lettomanoppello, e di suo zio Augusto Pierantoni, premio Nobel per la pace".

Il vicesindaco e assessore alla Cultura di Chieti si è detto soddisfatto dell'incontro odierno. "Ho avuto modo di riscontrare e apprezzare un ministro attento, sul pezzo e molto disponibile, e proprio per questo voglio ringraziarlo pubblicamente, poiché al giorno d'oggi certificare tali caratteristiche presso chi ricopre ruoli di vertice non è poi così scontato. Auspico di poterlo rivedere presto nelle vesti di ospite d'onore presso la nostra città - ha aggiunto De Cesare - cosí che possa stimare personalmente e concretamente tutte le nostre bellezze, le nostre prestigiose peculiarità, e soprattutto per porre in atti un sostegno fondamentale per sostenere le nostre ambizioni culturali".