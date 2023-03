Associazioni contro l'invito a Piantedosi nell'iniziativa dedicata a Spaventa, D'Alfonso frena le polemiche: "Non ci sarà"

"Noi vogliamo rendere protagonista di questa iniziativa Silvio Spaventa: né errori, né erranti". Così il deputato del Partito Democratico Luciano D'Alfonso, stamani, in conferenza stampa, ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche sollevate poche ore prima da movimenti e associazioni contro la partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel convegno dedicato al patriota originario di Bomba e al suo contributo all'Unità, in programma a Chieti.

Un dissenso motivato dalle parole dell'esponente del Governo Meloni sul naufragio di una nave che trasportava migranti, a Crotone. "La disperazione - aveva detto Piantedosi - non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli", scatenando la furia delle opposizioni e richieste di dimissioni.

L'eco di quelle parole è arrivato anche a Chieti, dove in una nota associazioni, movimenti e partiti hanno tacciato come "completamente fuori luogo la partecipazione del ministro Piantedosi all'iniziativa in ricordo di Silvio Spaventa, prevista per il 10 marzo, alla luce sia del vergognoso decreto-legge che, di fatto, ostacola l’attività di soccorso e salvamento delle ong, sia per le inumane parole pronunciate ultimamente dal Ministro dopo il tragico naufragio di Crotone. L’invito al ministro Piantedosi è per noi, dunque, non solo politicamente inadeguato, ma anche umanamente inaccettabile".

La nota è firmata da ?Arci - Abruzzo e Molise, Giovani Democratici d’Abruzzo, Sinistra Italiana Abruzzo, Partito della Rifondazione Comunista - Abruzzo, Radicali Abruzzo, Usb - Unione Sindacale di Base - Abruzzo e Molise, Mediterranea Saving Humas - Pescara, gruppo consiliare Chieti “Liberi a Sinistra”, Ucri- Unione Comunità Romanès - Abruzzo e Molise, Pas- Partecipazione Attiva Studentesca, Associazione studentesca 360 Gradi CH-PE, Uds- Unione Degli Studenti Abruzzo, gruppo Volontari Emergency di Pescara, Disarmare la pace, disertare la guerra, 6000 Sardine Abruzzo.

"Il nostro territorio - proseguono - che ha da poco vissuto il suo primo sbarco con la ong che è attraccata a Ortona la notte di venerdì scorso, non può tollerare una legittimazione a tale ministro che, con le sue ultime affermazioni, umanizza la disumanità. Chiediamo che l’invito al ministro Piantedosi venga ritirato dall’organizzatore, per di più un esponente del Partito Democratico, la cui linea politica, come evidenziato dalla segretaria nazionale Elly Schlein, è la richiesta di dimissioni; la quale è stata avanzata da quasi tutti i partiti di opposizione oltre che da sindacati e movimenti civili di tutto il Paese. In caso contrario, come organizzazioni saremo pronte a mobilitarci con un sit-in".

Poche ore dopo l'onorevole D'Alfonso, organizzatore dell'evento dedicato a Silvio Spaventa, ha parlato della presenza dei soli ministri della Pubblica Amministrazione e della Ricerca scientifica all'iniziativa che si terrà a maggio, non a marzo, e di cui saranno protagonisti gli studenti. In merito al ministro Piantedosi, ha scongiurato la sua partecipazione con queste parole: "In questi giorni c'è stato un errore di comunicazione dal minstro degli Interni: io vengo da una scuola cattolica che distingue errore ed errante. Quell'errore ha visto discussa la figura di quei giorni, ma noi vogliamo rendere protagonista di questa iniziativa Silvio Spaventa, né errori né erranti".