Il ministro Mara Carfagna a Ortona: "In arrivo 20 milioni di euro destinati al Porto"

La ministra per la Coesione territoriale e il Sud a margine della visita fatta al Porto di Ortona ha annunciato risorse aggiuntive per il suo potenziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Arrivano importanti finanziamenti per il Porto di Ortona. Lo ha annunciato oggi, 23 giugno, la ministra per la Coesione territoriale e il Sud, Mara Carfagna a margine della visita svolta al Porto ortonese per confrontarsi sulle nuove prospettive aperte per il porto e le Zone economiche speciali (Zes).

"Confermo - ha spiegato Mara Carfagna - un investimento di oltre 19 milioni di euro, quasi 20 milioni, per potenziare e implementare il porto di Ortona che rappresenta già un punto di riferimento importante sull'Adriatico ma che sicuramente ha potenzialità inespresse che vanno valorizzate. Lo faremo con questi investimenti che abbiamo fortemente voluto inserire nel Piano Nazionale di Resilienza. Non solo investimenti, ma anche riforme contenute nel decreto semplificazione all'esame delle Camere per rendere non soltanto più conveniente, ma anche più facile investire nelle aree Zes. Ora, ovviamente, sarà importante il lavoro dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni comunali affinché questi soldi possano essere spesi velocemente e anche bene. Ieri, come ricordava il presidente Draghi, vuol dire farlo con efficienza, efficacia, ma anche onestà e su questa la nostra vigilanza sarà massima".

Insieme alla ministra erano presenti il deputato di Italia Viva Camillo D'Alessandro e i vertici regionali di Forza Italia: il coordinatore regionale e senatore Nazario Pagano, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l'assessore regionale alle attività produttive, Daniele D'Amario e il capogruppo in consiglio regionale Mauro Febbo.

"Oggi - ha aggiunto Carfagna - sono qui per dare il via simbolicamente ai lavori di investimento previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche per promuovere l'avvio del contratto istituzionale di sviluppo per le aree colpite dal sisma. E quindi oggi sarò in Umbra, Marche e Abruzzo".