Michele Placido incanta il Marrucino e racconta delle vacanze a Francavilla e del legame con Chieti, dove ha girato due film

"Noi abbiamo portato questo spettacolo in grandi teatri italiani a Trieste, Verona e prima di essere qui, in Sicilia. Questo è il più bel teatro dove noi siamo stati". Con queste parole, Michele Placido ha salutato il numeroso pubblico del teatro Marrucino che non smetteva di applaudirlo nella replica di domenica pomeriggio di "La bottega del caffè", che ha fatto registrare il tutto esaurito come la prima di sabato.

"Io d’estate vengo a Francavilla al Mare, ma a Chieti sono molto legato – ha continuato Placido - Ho interpretato due film con Luciano Odorisio in questa città (Scioèn e Via Paradiso). Oggi sono stato proprio in quel caffè (il Gran Caffè Vittoria, ndc): è un incanto questo teatro".

"Oggi c’è stato un vero scambio culturale tra Trieste, città che ha prodotto lo spettacolo con Goldenart Produzioni e con il Teatro della Toscana, e la città di Chieti - ha continuato sul palcoscenico Placido - La forza della cultura che riesce a fare dell’Italia un paese reale di cultura".

Placido ha voluto fare, inoltre, un omaggio al compianto Federico Fiorenza, scomparso a settembre scorso a causa del Covid-19, chiamando sul palcoscenico il maestro Davide Cavuti, direttore artistico della Prosa del Marrucino.

"Sono qui per ricordare una grande personalità del mondo cultura e del teatro, il direttore Federico Fiorenza: è stato il direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo, ha prodotto spettacoli che dall’Abruzzo sono stati messi in scena in Italia e all’estero e, proprio qui a Chieti, è stato il direttore della Prosa per molti anni. Io ne prendo il testimone, spero di esserne all’altezza. Alla sua memoria è dedicata l’intera stagione della Prosa del Marrucino". Un applauso commosso ha sottolineato le parole del maestro Cavuti.

La serata inaugurale si era aperta con un breve saluto di Giustino Angeloni, presidente del consiglio di amministrazione della deputazione teatrale Teatro Marrucino, che ha ringraziato tutto il pubblico presente, ricordando che la stagione artistica della prosa ha fatto registrare, in questa edizione, il record di abbonamenti di tutti i tempi.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 5 e domenica 6 febbraio con Alessandro Haber e Alvia Reale, che porteranno in scena lo spettacolo "Morte di un commesso viaggiatore". Sono ancora pochissimi i biglietti disponibili.