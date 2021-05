Medici precari del 118: in consiglio regionale approvata la norma per stabilizzarli

Il consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato la norma per la stabilizzazione dei medici precari che da anni assicurano in Abruzzo i servizi di emergenza-urgenza del 118.

L’emendamento è stato promosso dal capogruppo della Lega, Vincenzo D’Incecco.

“Il tema dei precari del 118 – commenta l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì,– è al centro del lavoro dell’assessorato da mesi, durante i quali abbiamo elaborato un percorso per la stabilizzazione di quei medici convenzionati dalla stessa Asl per un periodo di almeno 3 anni. Era un fronte che andava affrontato e risolto definitivamente, anche alla luce della scarsa disponibilità sul territorio di medici in possesso di questa specializzazione, che da anni rallenta e rende difficoltose le procedure di reclutamento ordinarie”.

Di qui la necessità di approvare una norma che mettesse ordine nel settore, dopo che nel tempo le Asl avevano dovuto ripetutamente ripiegare sugli incarichi a tempo determinato. "Con questa norma – aggiunge l’assessore – mettiamo un punto fermo sia sulle prospettive professionali dei medici impegnati nell’emergenza, sia sull’organizzazione generale del servizio”.