Mattarella riceve una rappresentanza dell'Uncem ed elogia le montagne abruzzesi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 4 dicembre ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani, fra cui quella abruzzese.

È il presidente Uncem Abruzzo, Lorenzo Berardinetti, nella delegazione dell'Uncem nazionale accolta dal presidente della Repubblica, a riferire del confronto, definito molto costruttivo e durante il quale lo stesso Mattarella ha ribadito l'importanza della coesione dei territori e la forza della montagna che da sempre l'Uncem tutela e valorizza con le proprie azioni.



"Sono rimasto particolarmente colpito dalle parole del presidente Mattarella che ha dato a me, e a tutti i colleghi dell'Uncem, la forza di andare avanti nella difesa della montagna e dei diritti di chi la abita", ha commentato Berardinetti, che è anche sindaco di Sante Marie, "è stato un incontro costruttivo e incoraggiante durante il quale il capo dello Stato ha ricordato a tutti noi l'importanza della Costituzione come faro per le istituzioni. Non nego l'orgoglio quando, durante i saluti finali, il presidente Mattarella stringendomi la mano ha elogiato le nostre montagne abruzzesi. Un patrimonio unico che abbiamo il dovere di preservare".