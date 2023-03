Un centinaio i matrimoni annullati dalla Sacra Rota: i dati del tribunale eccesiastico interdiocesano

Sono cento le sentenze di nullità matrimoniale emesse nel 2022 (nel 2021 furono 111) dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano abruzzese-molisano (Teiam) che ieri, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno giudiziario, ha fornito i dati delle attività.

Nella diocesi di Chieti-Vasto le cause di annullamento concluse nell’ultimo anno sono state 36, mentre in quella Lanciano-Ortona 7. Al momento sono 82 i nuovi procedimenti avviati all’annullamento dei matrimoni religiosi, 128 le cause pendenti dall'inizio del 2022 (159 nel 2021). Immaturità psico affettiva il motivo principale che porta le coppie a rivolgersi alla Sacra Rota, ma anche l'esclusione della prole e l'esclusione della fedeltà.

Se ne è parlato ieri pomeriggio nella aula magna del Seminario regionale di Chieti dove sono intervenuti il vicario giudiziale del Teiam, don Antonio De Grandis, che ha appunto relazionato sull'attività giudiziaria 2022 e il segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, monsignor Andrea Ripa, il quale ha tenuto una prolusione sul tema "Il processo brevior come strumento della carità pastorale. Il ruolo dei vescovi e dei parroci".

L’inaugurazione dell'anno giudiziario si è svolta dopo la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Burno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto; è intervenuto anche il cardinale presidente della Ceam Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila.

A rivolgersi al Teiam sono uomini e donne che vivono situazioni di sofferenza e fallimento matrimoniale, e che hanno intenzione di ristabilire di fronte a Dio e alla Chiesa la verità e la serenità sulla loro vita coniugale.

Il Tribunale ecclesiastico interdiocesano abruzzese-molisano è costituito dalle diocesi di Avezzano, Campobasso-Bojano, Chieti-Vasto, Isernia-Venafro, L'Aquila, Lanciano-Ortona, Sulmona-Valva, Teramo-Atri, Termoli-Larino e Trivento.