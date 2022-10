Il presidente Marsilio a Rapino: inaugurato il Centro operativo comunale di Protezione civile

Il presidente della Regione, Marco Marsilio insieme all'assessore Campitelli, ieri 19 ottobre ha inaugurato il Centro operativo comunale di Protezione civile a Rapino.

“È stato un onore - dice il sindaco di Rapino, Rocco Micucci - accogliere il presidente Marsilio per la sua prima visita istituzionale nel nostro paese. Durante questi anni di presidenza si è sempre mostrato sensibile e disponibile alle nostre proposte, ai nostri problemi e alle nostre vicissitudini. La sua visita non è stata un segnale di rafforzamento della filiera delle istituzioni a favore della comunità. Aver scelto di investire per realizzare il Centro operativo comunale, interamente finanziato con fondi pubblici ottenuti dalla Protezione civile abruzzese, per l’amministrazione di Rapino vuol dire aver scelto di investire sulla capacità di prevenire ma anche di reagire della comunità. Per cui il suo valore non è dato dal costo, ma dal valore immenso che permetterà il suo utilizzo. Infatti, - ha sottolineato il primo cittadino - questa è una struttura, forse un unicum per l’Abruzzo, visto le dimensioni di Rapino, che fa la storia di un luogo".

La messa a disposizione delle nuove attrezzature e servizi ne hanno ampliato la capacità operativa ma l'importanza della sede si è rivelato tale nella gestione e il controllo della pandemia negli ultimi due anni.

“Visitare strutture come questa e sapere che il Comune di Rapino stia facendo così tanto per la tutela e la sicurezza dei cittadini per ogni evenienza - spiega Marsilio - mi permette di trascorrere notti più tranquille. E questo non lo dico solo da presidente dalla Regione, ma soprattutto da capo della Protezione civile abruzzese. Non posso che ringraziare l’amministrazione per la sua dedizione e il suo impegno”.