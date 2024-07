Il maestro Cavuti ricorda Maria Rosaria Omaggio: "Un privilegio aver potuto collaborare con lei"

È scomparsa oggi, all'età di 67 anni, l’attrice Maria Rosaria Omaggio: in Abruzzo aveva lavorato ad alcuni progetti cinematografici prodotti da “MuTeArt Film” e dedicati a due grandi personaggi della cultura abruzzese come Ennio Flaiano e Ovidio. Nel 2019 aveva interpretato il ruolo di Fabia (la moglie di Ovidio) nel film biografico “Lectura Ovidii” scritto e diretto dal maestro Davide Cavuti, presentato in prima mondiale al “Film Festival di Toronto” e nel 2021 è stata nel cast del film “Un marziano di nome Ennio”, presentato accanto al regista Davide Cavuti alla “Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”, e finalista ai “Nastri d’argento” 2022.

Nel 2016, Maria Rosaria Omaggio prestò la sua voce inconfondibile per la registrazione del testo “Viaggio a Weimar” per il disco “Vitae” (2016), in ricordo delle vittime del sisma del 2009 dell’Aquila, un progetto nato sempre dal sodalizio con il compositore e regista Cavuti.

«È una notizia che mi addolora profondamente – ha dichiarato il maestro Davide Cavuti - Con MaRò, ho condiviso tanti momenti della mia carriera in teatro, al cinema e anche in un mio lavoro discografico dedicato alla città dell’Aquila. Ho cercato di seguire i suoi preziosi consigli, sempre puntuali. È stato un privilegio aver potuto collaborare con lei».