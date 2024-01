Strada devastata dalle mareggiate a Casalbordino, Sib alla Regione: "Intervenire per salvare il possibile"

"Il progetto per la difesa della costa e il finanziamento ci sono. Chiediamo all'assessore regionale Campitelli, ma anche al presidente Marsilio, d'intervenire per salvare il possibile". È quanto dichiarato dal presidente del Sindacato italiano balneari (Sib) Abruzzo, Riccardo Pafovano, a LaPresse riferendosi ai 60 metri di strada ceduti a Casalbordino lido causa delle mareggiate che hanno devastato la strada sul lungoare nord. Il cedimento ha imposto la chiusura al transito veicolare di via Bachelet, dove si trovano strutture ricettive, alberghiere e di ristorazione.

"Ogni volta che c'è un'emergenza non si può risolvere tutto con interventi tampone - ha aggiunto il presidente Sib Abruzzo - bisogna mettere subito in cantiere il progetto redatto dall'ingegnere Di Risio che per conto della Regione ha realizzato uno studio approfondito su tutto il litorale abruzzese per valutarne le fragilità e non solo quella di Casalbordino. Occorre mettere mano subito a progetti che non abbiano percorsi lenti perché il mare non rispetta i tempi".

Oggi intanto è atteso un sopralluogo dei tecnici della Regione Abruzzo.