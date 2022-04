Prima edizione della marcia della pace a Sant’Eusanio del Sangro

Circa centoventicinque persone, tra adulti e bambini, hanno preso parte ieri alla prima edizione della “Marcia della Pace - The Sangro River Crossing, in occasione del 77° Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo.

L'evento è stato organizzato dalla pro loco 2.0 di Sant’Eusanio del Sangro in collaborazione con l’amministrazione comunale.

“Abbiamo percorso circa sei chilometri a piedi partendo dal centro del paese - racconta Ilario D’Orazio, presidente della Pro Loco 2.0 - per scendere giù a valle verso la stazione ferroviaria. In quel luogo abbandonato, ma ricco di storia, Francesco Di Cintio (IGBG AccreditedBattelfield Guide) ci ha introdotto al sistema difensivo tedesco durante la Campagna d’Italia e all’azione dei battaglioni di fanteria neozelandesi che ha portato alla Liberazione dell’intero territorio santeusaniese il 30 novembre 1943".

"Da lì - continua Nerissa Fiorani, social media manager dell’iniziativa - i partecipanti hannopercorso i sentieri attigui all’ex tracciato ormai in disuso della rete ferroviaria Adriatico-Sangritana - che collegano la stazione di Sant’Eusanio a quella di Crocetta – al fine di rivivere le fasi più salienti della più ampia operazione Encroach, l’attraversamento del fiume Sangro da parte dell’Ottava armata britannica del generale di Montgomery”.

A margine della camminata che ha unito in un’unica schiera la comunità italiana con quella britannica residente in Abruzzo, l’attore Icks Borea e il fotografo Jason Hales hanno recitato i versi più struggenti delle liriche di Pietro Calamandrei e di Robert Laurence Binyon in memoria dei caduti alleati e italianidurante la Guerra di Liberazione nella regione Abruzzo.

Nel pomeriggio Giuseppe Lorentini (UniMol), coordinatore dell’intero progetto, ha moderato la presentazione del volume di Fabrizio Nocera (UniMol), Le Bande Partigiane Lungo la Linea Gustav. Abruzzo e Molise nelle Carte del Ricompart, assieme a Francesco Di Cintio, Umberto Nasuti (ArcheoClub di Lanciano) e Antonio Salvatore (UniMol). Il curatore del centro di documentazione on-line sul campo di concentramento fascista di Casoli ha ricordato come “una corretta ricerca storico-scientifica, basata su una rigorosa analisi filologica delle fonti d’archivio, sia in grado di costituire la base per la creazione di una grande memoria comune nella Val di Sangro, un unico patrimonio mondiale da preservare e rendere fruibile”.

Sono intervenuti il vicesindaco di Sant’Eusanio del Sangro, Gianluca Cappellone, il consigliere Felice Di Battista soffermandosi sul significato della parola 'pace', inestimabile valore che l’Italia ha riconquistato a prezzo di migliaia di morti durante la Seconda guerra mondiale.

“In questo territorio così depauperato - ha ricordato a conclusione della giornata Vittore Verratti (UniCh-Pe), promotore della manifestazione- uno scatto di orgoglio ha spinto a individuare una linea di crescita culturale ed economica fondata sulla storia di quando il comprensorio della Val di Sangro fu il fulcro della riconquista della Libertà”.