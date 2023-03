Mancano i necrofori in ospedale: infermieri costretti a trasportare le salme all'obitorio

Un ordine di servizio emanato nei giorni scorsi dalla direzione ospedaliera di Chieti-Ortona in merito al trasporto delle salme in obitorio da parte del personale sta suscitando rabbia e indignazione da parte del sindacato degli infermieri Nursing up Abruzzo.

La disposizione operativa emanata dalla Asl 02 prevede che, data la grave carenza di personale addetto all'obitorio nel presidio ospedaliero di Chieti, il personale sanitario e gli infermieri in particolare dovranno mettersi a disposizione per trasportare le salme all'obitorio.

Ma il sindacato si è subito attivato inviando una missiva alla Asl e ai vertici della sanità regionale per chiedere l’annullamento della disposizione operativa emessa dal dottor Fernando Di Vito definita "inquietante" dal presidente nazionale del Nursing Up Antonio De Palma e che al momento è valida “fino a quando l'azienda non deciderà, bontà sua, chissà se e quando, non meglio precisati provvedimenti di competenza” come denuncia lo stesso.

Il sindacato degli infermieri si dice pronto a richiedere l'intervento della magistratura se alla richiesta non dovesse seguire il tempestivo annullamento della disposizione operativa. "Se in Abruzzo hanno bisogno di necrofori, allora li assumano, e con urgenza! Certo è che, se l'azienda sanitaria non si ravvede - assicura De Palma - porteremo noi le carte in tribunale".