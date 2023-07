All'ortonese Paolo Marchegiano il premio culturale internazionale Cartagine

Il manager di Ortona, Paolo Marchegiano, è stato candidato per ricevere, venerdì 14 luglio a Roma presso il Campidoglio, il premio internazionale Cartagine, un riconoscimento che viene dato a personalità del mondo culturale, scientifico ed economico per i meriti professionali e per essersi distinti nel campo del sociale e della solidarietà.

Marchegiano lavora nel Lazio per una multinazionale bancaria con il ruolo di area manager. La motivazione della candidatura al premio, organizzato dall'Accademia culturale internazionale Cartagine 2.0, è la seguente: “In virtù dei meriti acquisiti nella sua sfera professionale e sociale, il dott. Paolo Marchegiano è un importante manager del gruppo bancario Unicredit e volontario presso diverse associazioni benefiche. Dopo aver ricoperto ruoli via via sempre crescenti in Lombardia e Abruzzo, attualmente è area manager nel Lazio. Carico di altruismo e umanità, nel corso degli anni ha basato il suo credo su valori importanti quali il rispetto per il prossimo, il bene per la comunità, il miglioramento della qualità della vita e la solidarietà: passioni tanto coinvolgenti da non lasciare più distinzione tra il lavoro e impegno sociale, così modo di essere e di vivere. Con questo suo operare diuturno ad un elevatissimo livello di professionalità ed alta dirigenza, ha contribuito in modo significativo al rafforzamento del benessere delle comunità dove ha operato”.

“Come ortonese sono onorato di ricevere questo premio che è stato assegnato negli anni scorsi a persone di indubbio valore”, commenta Marchegiano. Tra i vincitori delle passare edizioni ci sono Lucio Dalla, Antonino Zichichi, Ennio Morricone, solo per citarne alcuni.