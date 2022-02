Maielletta, Menna: “Cronoprogramma e autorizzazioni ci sono, si proceda ora all’appalto dei lavori”

"Il consigliere regionale Mauro Febbo ha dato conferma di quanto sostenuto lunedì mattina dal senatore D'Alfonso, dal consigliere regionale Blasioli e dai sindaci D'Ascanio, Massimiano, D'Alfonso, Giangiulli e dal consigliere comunale Chiacchia in merito alla mancanza, ad oggi, di impedimenti tali da ostacolare la messa in esercizio degli interventi di valorizzazione turistica delle stazioni invernali di Passolanciano-Maielletta e dei lavori di riqualificazione dell'arteria Scafa-Lettomanoppello-Passolanciano".

Così il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna chiarisce dopo la conferenza stampa dell'esponente di Forza Italia. Alla luce dell'approvazione del cronoprogramma e dell'ottenimento delle autorizzazioni, Menna ribadisce la necessità, ora non più rinviabile, di appaltare i lavori pari ad oltre 20 milioni di euro a cui si aggiungono ulteriori 9 milioni di euro per la viabilità.

"Si tratta di fondi riconosciuti ed inseriti nel Masterplan dalla precedente giunta regionale a guida D'Alfonso – evidenzia Menna - e che necessitavano celerità in merito all'iter burocratico da parte dell'attuale Regione Abruzzo. Celerità che non abbiamo potuto riscontrare in questi anni".

"È bene inoltre ricordare che - conclude Menna - si tratta di opere ed interventi fortemente voluti dalla giunta D'Alfonso legati non solo alla valorizzazione turistica della Regione, ma anche all'ordine pubblico e alla sicurezza. Detti lavori una volta completati, faranno delle Province di Chieti e Pescara un punto di forza per il turismo. Il cronoprogramma dunque c'è, le autorizzazioni anche, si proceda allora all'appalto dei lavori".