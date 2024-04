Maggio teatino, presentato il cartellone degli eventi: il programma completo

Al via gli eventi del cartellone del Maggio Teatino, più di 80 iniziative che animeranno il territorio di Chieti fino a giugno inoltrato. Stamane la presentazione con il vicesindaco e assessore a Cultura ed Eventi Paolo De Cesare, con l’assessore al Commercio Manuel Pantalone e il consigliere Valerio Giannini.

“Abbiamo costruito un cartellone iconico e identitario per celebrare il Maggio Teatino che comprende circa 80 eventi, si ripete ormai da tantissimi anni e che anche quest’anno ha visto un’attività di cooperazione importante tra l’Amministrazione comunale e le associazioni culturali del tessuto socio culturale cittadino – annuncia il vicesindaco Paolo De Cesare, assessore aa Cultura ed Eventi - : come si può vedere dal programma, è un cartellone ricco di iniziative culturali ad ampio raggio: dall’arte alla letteratura, dai libri, ai concerti, al teatro, alle mostre. Proponiamo un’attività radicata al territorio, supportata con tanti servizi e mettendo a disposizione location e contenitori, a partire dal museo cittadino civico Costantino Barbella, il teatro Marrucino, piazza Vico, la Villa Comunale, Piazzale Marconi. Un maggio che comincia in grande con la Festa di San Giustino, l’11 maggio è la festa del nostro Santo Patrono e finalmente dopo alcuni anni torniamo a celebrarla nella rinnovata e ritrovata piazza, capiente e costruita per ospitare grandi eventi, nazionali e internazionali, cosa a cui ci stiamo preparando, insieme alla Deputazione Teatrale del Teatro Marrucino.

Sabato 11 maggio ci sarà il concerto gratuito del gruppo “I gemelli DiVersi”, conosciuti ed affermati che ha partecipato al Festival di Sanremo e composto canzoni importanti ed hanno avuto una grandissima visibilità con brani celebri quali “Mery” e “Fotoricordo” che hanno caratterizzato un periodo, ma soprattutto in tempi recenti sono tornati ad avere una grande visibilità: nell’ultima edizione del 2024 del Festival di Sanremo si sono esibiti con Mr. Rain in un duetto che ha avuto il picco di telespettatori, sono ora richiestissimi e non è stato facile incastrare la data. Il programma della serata è corposo: si parte dalle 21.00 con i Vaskomania, band ormai affermata dentro e fuori regione, Magia90, una serie di dj famosissimi degli anni’90 con un intrattenimento, uno show a tutto tondo dalle 23.30 fino a tarda serata. A seguire chiuderemo con un gruppo di Dj di Chieti, una testimonianza importante di teatinità: i Marinoise, ovvero Dj Matteo Marinozzi e Paolo Noise.

È un programma significativo per la nostra città. I costi della rassegna e del calendario del programma delle feste di San Giustino sono totalmente attinti a fondi di capitoli di sponsorizzazione e a una piccola parte di proventi della tassa di soggiorno che è finalizzata per attività culturali e il turismo. Ringrazio il consigliere Giannini che non fa mai mancare il suo contributo creativo e l’assessore Pantalone per la fattiva sinergia con l’assessorato al Commercio”.

“Si tratta di un cartellone davvero straordinario, perché che unisce un aspetto sul quale stiamo lavorando, la sostenibilità anche economica e finanziaria, viste le condizioni dell’Ente, alla vita in città, due cose che possono coesistere con idee e lungimiranza e programmazione – aggiunge l’assessora Manuel Pantalone - . Abbiamo fatto in modo che ci fosse anche un numero significativo di ambulanti a sostegno della giornata del Santo Patrono per generare respiro al comparto e perché l’evento possa essere un’occasione anche per il tessuto commerciale cittadino.

Sono felice che faccia parte degli appuntamenti anche un evento per i giovani cioè la due giorni del 9 e 10 maggio organizzata con la Consulta e l’Ufficio Scolastico e fondi di Abruzzo Giovani, quelli del progetto “Ritorno al Futuro”, l’evento lo presenteremo a breve, coinvolgerà tutti gli studenti della provincia che si cimenteranno in attività artistiche, sia pittoriche sia musicali. Siamo certi di una partecipazione massiva non soltanto dei nostri concittadini, ma dei turisti che verranno in città per un cartellone che sconfinerà anche oltre maggio”.

“È sempre più difficile mettere insieme un cartellone perché i costi degli artisti e dei servizi negli anni sono quadruplicati e per un Comune in dissesto tutto diventa più complicato – conclude il consigliere Valerio Giannini - . Viene restituita la piazza alla città per San Giustino e sarà già questo motivo di orgoglio e felicità. Questa festa capita di sabato e questo ci ha dato lo spunto di cercare di mettere su un palinsesto che permettesse di far festa fino a tarda notte.

Per questo ci siamo rivolti ad un pubblico più giovanile. Abbiamo scelto il tema degli anni’90 perché negli ultimi due anni c’è stato un vero e proprio ritorno di tendenza, sia per cantanti di quel periodo, sia per format di discoteca, dance e commerciali. I Gemelli DiVersi: rappresentano in pieno gli anni’90. Dopo essersi separati, sono tornati insieme con un tour dei 25 anni, “Un attimo ancora” ed è stato un successo incredibile che li ha riportati alla ribalta e a Sanremo, con Radio 105 che segue tutto il loro tour. L’auspicio è che anche le attività recepiscano il messaggio che sarà una notte intensa. Apriamo e chiudiamo con Chieti”.

PROGRAMMA

25 APRILE

ore 19,30 - Piazza San Giustino

Chieti cittá inclusiva

Conoscere le minoranze

Riflettere la cittá sul tema dell’inclusivitá, del pluralismo e della multiculturalitá, con esposizione di libri, fotografie, posters e pannelli

Associazione Culturale PRO.CU.OR.E.

Dal 30 APRILE al 7 MAGGIO

ore 10,00 - Museo Barbella

Nel Segno di Dioniso ad Omnia Artis

Inaugurazione Mostra di Mario Di Paolo

Mostra e conferenza - Associazione culturale ArteMind

Dall’1 al 26 MAGGIO

Piazzale Antistadio Angelini

Tradizionale Luna Park

di San Giustino

Dal 1 MAGGIO al 2 GIUGNO

ore 18,00 - Campetto villa comunale

Memorial “Nazzareno La Rovere” Associazione Teate Cup

Dal 1 al 31 MAGGIO

ore 16,00 - Strada Solferino (bombonera padel)

Come la cantina di na vot

Torneo ciccopaolo per rioni

I mirmidòni griller point a.p.s

1 MAGGIO

Villa Comunale

“6-8 ore Città di teate”

Gara Podistica Competitiva - ASD US Acli Marathon

1 MAGGIO

via Amiterno

Mercato cittadino del Mercoledì

1 MAGGIO

ore 10,00 - Museo Archeologico Villa Frigerj

Esploriamo il Museo

Visita guidata - R. T. musA

Dal 2 al 6 MAGGIO

ore 18,00 - Bottega D’Arte Camera di Commercio, Corso Marrucino

“Le mani e la mente,

arte in...tessuto”

Mostra di opere d’arte realizzate con tessuti di

recupero - Proloco di Chieti “Accademia Tegea”

2 MAGGIO

ore 18,00 - Museo universitario

p.zza Trento e Trieste

“Chieti prima di Chieti

Donne celebri nella storia

dell’Abruzzo...e non solo”

Giustino e/o Tommaso?

Conferenza - Relatore Michele Spadaccini

Ass.ne Cult. Teate Nostra, università D’Annunzio, DILASS, scuola studi umanistici, museo universitario

3 MAGGIO

ore 18,30 - cortile Palazzo Martinetti

Libreria De Luca

L’uomo che scambiò il suo cane per un problema

presentazione libro e incontro con l’autrice Enrica Ceccarini - Libreria De Luca

3 MAGGIO

ore 17,00 - Auditorium V. Cianfarani (Parco della Civitella)

Amore: Innamorarsi e Amare

Letture - Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali, della Scuola di Studi Umanistici dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti- Pescara e dell’Associazione “Meridiani Paralleli”. Essa vede la partecipazione di Istituzioni scolastiche,

Dipartimenti universitari e Associazioni culturali

Dal 4 MAGGIO al 2 GIUGNO

ore 18,30 - Chiese e Musei di Chieti

Maggio Organistico Teatino

25ennale - Associazione Organistica “Adriano Fedri”

4 MAGGIO

ore 7,00 - Corso Marrucino

Giornata della Scienza

X Edizione

Le scuole primarie e secondarie di 1a allestiscono degli stand, i ragazzi mostrano e invitano i visitatori ad effettuare degli esperimenti scientifici

Aps Da Grande Voglio Crescere

Dal 4 al 12 MAGGIO

ore 9,00 - Campi da tennis di Piana Vincolato

Pre-Qualy ibi IV Categoria

ASD TENNIS CHIETI

4 MAGGIO

ore 17,30 - Auditorium Museo Universitario

Spettacolo Talk Mago Ares

Ass. culturale “Amici del liceo Scientifico F. Masci di Chieti”

5 MAGGIO

ore 17,00 - Museo Archeologico Nazionale

D’Abruzzo Villa Frigerj

La girandola dei popoli

Laboratorio per bambini - R. T. musA

5 MAGGIO

ore 17,30 - Museo della Civitella

Presentazione del libro

“La forma del desiderio”

di Andrea Magno - Libreria De Luca e Ass. Culturale “Libridine”

6 MAGGIO

ore 17,00 - Scuola Media “G. Mezzanotte”

La Transumanza:

Patrimonio Vivente In Cammino

Club per l’Unesco di Chieti e Scuola Sec. di primo grado “G. Mezzanotte”

9 MAGGIO

ore 21,00 - Piazza San Giustino

“#Antigone”

Rilettura in chiave contemporanea della

tragedia di Sofocle

Shakespeare in sneakers - Aps in collaborazione con il Convitto

Nazionale G.B. Vico e Università D’Annunzio

9 MAGGIO

ore 17,00 - Libreria De Luca, Cortile Pal. Martinetti

“Caro Nipote ti scrivo”

Presentazione Libro dell’autore Arpetti

Libreria De Luca e UNITRE

9 MAGGIO

ore 17,00 - Museo Universitario, P.zza Trento e Trieste

“La Guerra in Abruzzo:

Dal Documento alla Storia”

Incontro pubblico

Giardino delle Pubbliche Letture, Sacro&Profano, Club per l’Unesco di Chieti

9 MAGGIO

ore 17,30 - Associazione “Camminando Insieme” via Muzii 6

Presentazione del Saggio

Storico-Scientifico

“Ars Medica” Di Marco Strona

Associazione Aps “Camminando Insieme” - Chieti

9 e 10 MAGGIO

dalle ore 9:00 alle 23:00 - P.zza San Giustino

Abruzzo Student Festival

Eventi e Progetti C.P.S. Chieti - Pescara

Giornata dell’arte - Students Festival 2024

Consulta Provinciale degli Studenti di Chieti in collaborazione con

l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Chieti

Dal 10 al 26 MAGGIO

ore 9,00 - campi da tennis Piana Vincolato

Campionati regionali assoluti 2024 di tennis - ASD TENNIS CHIETI

10 MAGGIO

ore 10,30 - Sala Consiliare Provincia di Chieti

“Associazionismo, Scuola

e Legalita’” - Convegno-dibattito

Associazione Culturale Spontanea ‘Achilliani’ Onlus - Chieti

10 MAGGIO

ore 16,00 - Villa Comunale

Chiavi di svolta

Intrattenimento per bambini e ragazzi basato su miniclub e animazione - Voci di dentro

Dal 10 all’11 MAGGIO

ore 16,00 - Liceo classico “G.B. Vico”

Biblioteche aperte al “G.B. Vico” Visite guidate con letture e mostre

Biblioteche del Liceo classico “G.B. Vico”

10 MAGGIO

Cattedrale di San Giustino

ore 18,00 - S. Messa Vespertina

ore 19,00 - Processione

Festeggiamenti religiosi

del Santo Patrono - Curia Arcivescovile

10 MAGGIO

ore 18,30 - Museo C. Barbella

Concerto Ensemble “Recercare” “Sulle vie del barocco europeo”

Associazione Organistica “Adriano Fedri” Chieti

10 MAGGIO

ore 21,00 - Villa Comunale

Concerto di beneficenza della Banda di Chieti

Banda Città di Chieti

10 MAGGIO

ore 19,00 - Percorso Processione di San Giustino

Corteo Storico del Camerlengo di Civitas Teatina

Associazione Culturale Teate Nostra

11 MAGGIO

ore 10,00 - Nuova Libreria Bosio

Il Tesoro Della Torre: Visita Guidata

Nuova Libreria Bosio - Associazione Culturale Teate Nostra

11 MAGGIO

ore 16,00 - P.le S. Anna, Via PA.Valigani,

Via Arniense, C. Marrucino, P. G.B. Vico

Palio de lu Ricchiappe

Corsa podistica che rievoca l’antica corsa dei cavalli berberi, con sfilata, banderesi e cavalli

Associazione Culturale SCOPRITEATE

11 MAGGIO

ore 21,30 - Piazza San Giustino

Concerto di Vaskomania,

Gemelli Diversi e Magia 90

Comune di Chieti, Assessorato alla Cultura e agli Eventi

Dal 10 al 19 MAGGIO

ore 10,30 - Bottega d’arte Camera di Commercio

Hypnagogic - Antonello Favata

Dal 13 al 17 MAGGIO

ore 20,00 - Chiesa S.Chiara

1° Torneo di Bocce “Maggio Teatino”

direttivo bocciofila Chieti scalo

14 MAGGIO

ore 10,30 - Auditorium Cianfarani

Laboratorio Artistico Musicale

degli Studenti del Liceo Scientifico Masci

Liceo Scientifico Masci

14 MAGGIO

ore 17,30 - Museo Barbella

Storia di Chieti: la Via della Lana

Associazione culturale Sacro e Profano

14 MAGGIO

ore 18,00 - Museo Universitario P.zza Trento e Trieste

Conferenza “Chieti prima di Chieti, Donne celebri nella storia dell’Abruzzo .... e non solo

“Francesco Vizzarri” Maria A. Federici (1899 - 1984)- Ass.ne Cult. Teate Nostra , Università D’Annunzio, DILASS, Scuola di studi

Umanistici, museo Universitario

15 e 16 MAGGIO

dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 14:15 alle 16:15

Evento ACI “Karting in piazza” 2024

Automobile Club Chieti con la collaborazione di Salerno Corse

16 MAGGIO

ore 18,30 - Museo Barbella

Parliamone alla Bosio: “Il Padre ti darà un altro Paraclito”

Incontro di formazione - Nuova Libreria Bosio

17 MAGGIO

ore 17,30 - Museo Barbella

Presentazione del libro “Mostri.

Quando non c’è più l’amore”

di Giovanni Mancinone - Salotti teatini

17 MAGGIO

ore 16,00 - Sala di Lettura “L. Capovilla”

c/o Nuova Libreria Bosio - Gran Caffè Vittoria

“The...A Theate”

Conferenza esplicativa per celebrare gli effetti

benefici del tè - Nuova Libreria Bosio - Gran Caffè Vittoria - Associazione Culturale “Teate Nostra” - Dott.sa Marilisa Laudadio

17 MAGGIO

ore 16,00 - Cimitero Chieti

Il cimitero Monumentale di Chieti si racconta (IV edizione)

Visita accompagnata dai volontari FAI

Delegazione Fai di Chieti

17 MAGGIO

ore 17,30 - Auditorium Museo Universitario

Napoli, Napoli, Napoli.

Canzoni e Amore

Paolino Coppeto, Nadia Pepe, Gino Mastrocola con mandolino, chitarra, balli, Tammorre e voce ci avvolgeranno con la musica napoletana

Ass. culturale “Amici del liceo Scientifico F. Masci di Chieti”

18 MAGGIO

ore 21,00 - Piazza G.B. Vico

Commedia Brillante

“La Benedett’alme di Zi Peppe”

Associazione teatrale “Li nipute di tatone”

Dal 18 MAGGIO al 1 GIUGNO

ore 16,00 - Villa Comunale - P.le Marconi

“Giochiamo come una volta?” Auser insieme ai ragazzi

Aperto a tutti ma partecipato solo dai ragazzi

della scuola primaria - AUSER Unitel Aps-Ets - Via P.B. Valera 4

Dal 18 MAGGIO al 15 GIUGNO

Galleria Trifoglio Arte, C.so Marrucino

“A colorful world”

Mostra dedicata all’artista Renè - Trifoglio Arte

18 MAGGIO

ore 21,00 - Museo Archeologico Naz.le Villa Frigerj

La nascita del Museo Villa Frigerj e il Parco comunale

percorso animato nelle sale del Museo - R. T. musA

18 MAGGIO

ore 10,00 - Parco “Villaggio Celdit”, via F. Lalli

Ci vorrebbe un Villaggio per... Cantieri creativi e poetici

Attività a carattere didattico, ludico-formativo

Gruppo informale “I ragazzi della Bonincontro” del progetto ESC “Ci vorrebbe un Villaggio per...” • Chieti Solidale Srl • I luoghi del buon incontro APS • Biblioteca Bonincontro • Istituto Comprensivo 4 Chieti • Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara • OFFBCU - Officina Beni Comuni Urbani

19 MAGGIO

ore 17,00 - Chiesa di S. Maria della Civitella

Abruzzo: Terra di Eremi e Monasteri Visita guidata, conferenza, interventi musicali - Ass.ne Cult. Teate Nostra , R.T. musA, Nunzio Mezzanotte, Majambiente, Philìa - Ensemble al femminile

Dal 21 al 28 MAGGIO

ore 16,30 - Museo Costantino Barbella

”Come la Pittura, la Musica

e la Poesia”

Mostra di opere, presentazione di libri e concerti da camera con la direzione artistica del Critico d’Arte e Letterario Prof. Massimo Pasqualone

Nuova Libreria Bosio - Prof. Massimo Pasqualone

23 MAGGIO

ore 17,30 - Ass. Aps “Camminando Insieme”

Presentazione della Raccolta

Poetica “Diletta”, di Candida Di Luzio

Associazione Aps “Camminando Insieme”

23 MAGGIO

ore 17,30 - Museo Barbella

La felice carriera di un pittore

di Chieti nell’Abruzzo del 700:

Donato Teodoro

Associazione culturale Sacro e Profano e Club per l’Unesco di Chieti

Dal 27 al 31 MAGGIO

ore 15,00 - Corso Marrucino

Estemporanea di Scultura

e Mostra/Concorso delle Sculture Aps Da Grande Voglio Crescere

Dal 24 al 26 MAGGIO

Dalle ore 10,00 alle 20,00 - C.so Marrucino

Street Food “Ristoratori di Strada”

Mostra Fotografica “Ritratto d’Attore” di Chiara Calabrò - Ass. Confarte

24 MAGGIO

ore 18,00 - P.zza G.B. Vico

Presentazione Confartigianato Sport: Gli italiani saranno degli Sportivi?

Dialogo con Diego Nargiso – ex tennista e conduttore televisivo - Ass. Confarte

24 MAGGIO

ore 17,00 - Auditorium V. Cianfarani (Parco Civitella)

1. Isole, approdi, felicità, utopia

2. Un Mare di Storie: ascoltare

la voce dei Corpi

3. Teatri di Guerra

Rassegna Luoghi Classici 2024 - letture

Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali, della Scuola di Studi Umanistici dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti- Pescara e dell’Associazione “Meridiani Paralleli”. Essa vede la partecipazione di Istituzioni scolastiche, Dipartimenti universitari e Associazioni culturali.

24 MAGGIO

ore 10,30 - Templum Cafe’ - Via V. Marcello, 6

“Scatti e ritratti:

la passione per lo Sport”

Serata aperitivo e musica al Templum Cafè con il Baritono Christian Latorre e Concorso fotografico - Centro Studi Sport e Valori - Chieti

24 MAGGIO

ore 17,00 - Auditorium Museo Universitario

“Una città a canestro - storia ed immagini di un’infinita passione”

Presentazione del libro di Giuseppe Rendine e Emanuele Di Nardo

24 MAGGIO

ore 21,00 - P.zza G.B. Vico

“A Sentimento - La mia cucina libera, sincera e selvaggia”

Presentazione del libro di Davide Nanni

Ass. Confarte

25 MAGGIO

ore 11,00 - Teatro Marrucino

70 Anni di Confartigianato Chieti-

L’aquila “La sfida dell’Intelligenza Artificiale all’Intelligenza Artigiana” Conferenza con la partecipazione del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del Presidente Nazionale di Confartigianato Imprese Marco Granelli e di altre autorità - Ass. Confarte

25 MAGGIO

ore 17,00 - P.zza G.B. Vico

“Cucinare la natura”

Dialogo sulla figura del cuoco artigiano e showcoo-

king con Lucia Tellone ed Enzo Di Giambattista, social media manager - Ass. Confarte

25 MAGGIO

ore 17,30 - Villa Comunale

DIORAMA FESTIVAL

Selezione di artisti visivi e musicisti della città di Chieti - DIORAMA APS

25 MAGGIO

ore 17,30 - Museo Universitario P.zza Trento e Trieste

“TeateCinema - i produttori,

i registi, i film di Chieti”

docufilm “Il volto ritrovato di Gesù” regia di F. Franceschelli e A. Cavasinni

Ass.ne Cult. Teate Nostra , E’dicola editrice, Università D’Annunzio,

museo Universitario, DILASS, scuola di studi Umanistici

25 MAGGIO

ore 21,00 - Teatro Marrucino

Federico Palmaroli

#lepiubellefrasidiosho

con i Furano Saxphone quartet - Ass. Confarte

Dal 25 MAGGIO al 2 GIUGNO

ore 19,30 - P.zza San Giustino

Chieti cittá inclusiva

Conoscere le minoranze

Associazione Culturale PRO.CU.OR.E. - CHIETI

26 MAGGIO

ore 9,00 - Villa Comunale

Scherma in piazza 2024

manifestazione nell’arma di spada - Teate Scherma a.s.d.

26 MAGGIO

ore 17,00 - P.zza G.B. Vico

Presentazione Confartigianato Cinema - Dialogo su Cinema e Teatro con Alessio Giannone, direttamente da Striscia La Notizia e la fotografa Chiara Calabrò

Ass. Confarte

26 MAGGIO

ore 10,00 - Villa Comunale

La villa di Chieti: passeggiata

culturale tra storia e biodiversità

L’evento si inserisce nelle giornate del FAI dedicate alla biodiversità - FAI Delegazione Chieti

28 MAGGIO

ore 17,30 - Museo Barbella

Ovidio e l’immaginario poetico nelle Arti dello Spettacolo

Licita Scientia e Il Giardino delle Pubbliche Letture

30 MAGGIO

ore 21,00 - Piazza Malta

Modestamente

Commedia brillante in due atti

(omaggio a Modesto della Porta)

Associazione culturale Nuova Scalo Sud (Nicoletta Di Biase)

30 MAGGIO

ore 17,30 - Piazza “G.B. Vico”

Concerto Celebrativo per il 35° anniversario dell’indirizzo

musicale della scuola media

“G. Chiarini” degli studenti dell’Istituto

Istituto Comprensivo 1 - Chieti

30 MAGGIO

ore 18,00 - Museo universitario P.zza Trento e Trieste

“Chieti prima di Chieti, le donne celebri nella storia dell’Abruzzo...

e non solo”

Maria Carla Somma “I Conti dei Marsi tra fonti e archeologia”

Conferenza - Ass.ne Cult. Teate Nostra , Università D’Annunzio,

Museo Universitario, DILASS , scuola di studi Umanistici

31 MAGGIO

ore 17,30 - Ass.“Camminando Insieme” - via Muzii 6

Presentazione del libro

“Parole d’Abruzzo”

Raccolta di parole iconiche abruzzesi che delinea-

no gli aspetti peculiari della nosta regione:

usanze, tradizione, modi di dire....

Associazione aps “camminando insieme”- club per l’unesco di chieti - il giardino delle pubbliche letture di Chieti

31 MAGGIO

ore 17,30 - P.zza Malta

Musical “Flauto Magico” Mozart

Scuola Primaria “Via Amiterno” Comprensivo n.3 Chieti

31 MAGGIO

ore 17,30 - Piazza G.B. Vico

“Chieti Inclusiva - fra ballo e

tradizione” - Fondazione Anffas Chieti

1 GIUGNO

ore 21,00 - Teatro Marrucino

Due dozzine di rose scarlatte

Commedia - Compagnia teatrale I Temerari

1 GIUGNO

ore 17,30 - Piazza G.B. Vico

Tennis in Piazza - Asd Tennis Chieti

2 GIUGNO

ore 16,30 - Provincia di Chieti, Sala Consiliare

Gran Ballo 800 dell’Italia Unita

Società di Danza Chieti

2 GIUGNO

ore 11,00 - Museo Archeologico Villa Frigerj

Le monete del Regno Borbonico

Percorso tematico - R. T. musA

2 GIUGNO

ore 17,00 - Museo Archeologico Nazionale

d’Abruzzo Villa Frigerj

Nel giorno della fondazione del tempio di Giunone Moneta.

Creare la tua moneta

Laboratorio creativo per bambini - R. T. musA

6 GIUGNO

ore 17,30 - Museo Barbella

Presentazione libro di Slobodan Flazlagic e Libera Iannetta

“Il Meteorologo di Sarajevo”

Edizione Il Viandante - Salotti teatini e Fairy Consort

8 GIUGNO

ore 15,00 - Piazza G.B. Vico

Chieti’s Got Talent

Da Grande Voglio Crescere

13 GIUGNO

ore 18,00 - Villa Comunale

XXIV Notturna Città di Chieti

ASD US Acli Marathon Chieti

22 GIUGNO

ore 18,00 - Piazza San Giustino

Vignaioli in Piazza

Degustazione di vini dei Vignaioli Teatini e dei

Vignaioli FIVI della sezione Abruzzo - Molise

Fondazione Anffas Chieti