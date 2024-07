Premio da 100mila euro alla lotteria degli scontrini: "Con una parte comprerò casa ai miei genitori"

Anche nel secondo trimestre dell’anno l'Abruzzo ha registrato importanti vincite alla “Lotteria degli Scontrini”. Un fortunissimo della provincia di Chieti ha vinto infatti il maxi premio nazionale del valore di 100mila euro. La seconda ghiottissima vincita del periodo è stata registrata in provincia dell’Aquila ed è stata sempre di 100mila euro.

La prima estrazione mensile ha premiato il codice lotteria abbinato ad uno scontrino di acquisto di generi alimentari di importo pari a 54,16 euro, effettuato in uno degli esercizi commerciali della grande distribuzione organizzata.

La successiva vincita è invece associata al codice lotteria di uno scontrino di acquisto di 28,12 euro di generi per la pulizia della casa e della persona, anch’esso effetuato presso uno degli esercizi commerciali della grande distribuzione.

"Le somme - riferisce l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - sono state reclamate dai fortunati acquirenti alla fine di maggio, con riguardo alla prima vincita, e durante la prima metà del mese di giugno per la successiva. Per riscuotere il maxipremio entrambi i vincitori si sono recati presso l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo sito a Pescara. Nelle diverse occasioni, i funzionari incaricati hanno provveduto ad identificare i vincitori e ad attivare la procedura per l’accredito sul conto corrente".

Il primo dei due fortunati ha dichiarato ai funzionari di essere molto felice e che utilizzerà parte del premio per l’acquisto di una casa per i genitori anziani e la restante parte per concedersi un viaggio da sempre desiderato. L’altro vincitore, altrettanto grato per l’inaspettato premio soprattutto perché giunto dopo un periodo piuttosto complicato, ha raccontato che gran parte dei soldi della vincita saranno spesi per donare regali e sorrisi agli amati nipoti.