Lotteria degli scontrini: a Chieti centrato un premio da 25mila euro

Spesa fortunata a Chieti per un giocatore che ha centrato un premio da 25mila euro con la lotteria degli scontrini

L’estrazione settimanale del 17 febbraio ha premiato quindi l’Abruzzo, ma anche il Lazio e Sicilia sempre con premi da 25mila euro ciascuno.

Come ricorda Agipronews, le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. La prossima estrazione settimanale è in programma giovedì 24 febbraio.