Lotteria Italia, Chieti fortunata: venduti due biglietti vincenti

Sono ben due i biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2020-2021 venduti a Chieti. Entrambi garantiranno ai fortunati vincitori un premio da 25 mila euro.

L'estrazione ieri sera in diretta tv durante la trasmissione Rai "Soliti Ignoti".

Si tratta del biglietto di serie C 065718 e del biglietto D 034359. In Abruzzo un altro premio di terza categoria è arrivato a L'Aquila (C 165838).

Il primo premio della Lotteria Italia 2020 da 5 milioni di euro quest’anno è andato a Pesaro grazie al biglietto serie E4090.

Infine, tra i 25 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50mila euro spunta un tagliando venduto a Teramo (C 145481) e uno nella sua provincia, a Morro d’Oro (M 119165).

