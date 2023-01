Lieve calo per la Lotteria Italia in Abruzzo, nel Chietino in 47mila tentano la fortuna

Lieve calo per la Lotteria Italia in Abruzzo: sono stati 158.840 i tagliandi staccati, il 4,8% in meno sull'edizione precedente. A livello provinciale, come riporta Agipronews, si distingue L'Aquila, in controtendenza con 47.280 biglietti (+3%) che scavalca Chieti, con 47mila biglietti staccati (-9,7%). Terza Teramo con 35.480 tagliandi venduti (-3,2%). A chiudere Pescara dove le vendite hanno toccato quota 29.080 (-9,9%).

In tutta la penisola sono oltre 6 milioni i biglietti venduti per la Lotteria Italia nell’edizione che vedrà l’estrazione proprio questa sera, 6 gennaio, in diretta durante la trasmissione "I soliti ignoti, il ritorno" su Rai1. Lazio, Lombardia e Campania sono le regioni con più tagliandi venduti. Il dato conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

I biglietti venduti - segnala ancora l'agenzia specializzata Agimeg - rimangono più o meno in linea rispetto allo scorso anno, quando la vendita fu di circa 6,3 milioni di biglietti (-5,4%). Il Lazio si conferma la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti: 1.118.190, segue la Lombardia con 959.400 e la Campania con 583.840.

I biglietti venduti online ammontano a 101.445. Il calo delle vendite c’è stato anche nelle singole regioni, con le uniche eccezioni della Sardegna e del Trentino Alto Adige, dove i biglietti venduti sono cresciuti.