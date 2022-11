Il Lions Club Chieti Host compie 67 anni: grande festa per lo storico sodalizio teatino

Si è svolta all'hotel Villa Maria di Francavilla al Mare, il 67esimo Charter Night, la tradizionale ricorrenza per festeggiare il compleanno dello storico sodalizio teatino.

Alla cerimonia, nel corso della quale sono stati presentati i nuovi soci del club e i giovani soci del Leo Club, il presidente Fabio Ambrosini ha premiato i soci più anziani consegnando loro il tradizionale distintivo "chevron".

Nel corso della cerimonia sono state illustrate le attività che il sodalizio ha realizzato nel corso dell' anno sociale. In particolare: ll'acquisto di un pullmino per il reparto di oncologia pediatrica, l'acquisto di materiale sanitario a seguito dell'alluvione che ha colpito la regione Marche, la fondazione del villaggio Wolisso in Africa, e i programmi educativi, concorsi artistici negli istituti scolastici di Chieti con il contributo per il restauro di opere storiche e monumenti della città.

Hanno presenziato all'evento anche il presidente della V-VI-VII Circoscrizione Abruzzo, i Presidenti della Zona A e B della VI Circoscrizione, ed i presidenti degli altri Lions Club di Chieti e Pescara