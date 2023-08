Lavori sulla pista di atletica “Pietro Mennea” a San Salvo: stop alle barriere architettoniche

Dalla scorsa settimana la pista di atletica “Pietro Mennea” è chiusa perché interessata a un intervento di miglioramento e adeguamento per una spesa complessiva di 170mila euro, importo cofinanziato dalla Regione Abruzzo.

“Si tratta di un intervento necessario – ha spiegato il sindaco Emanuela De Nicolis – per un impianto sportivo molto frequentato dagli atleti e dai cittadini gestito da anni dalla Podistica San Salvo. L’intervento consentirà di abbattere le barriere d’accesso, di predisporre un nuovo bagno per disabili oltre che a installare un impianto fotovoltaico che consentirà di ottenere un risparmio energetico. Intervento in sintonia con questa amministrazione comunale di contribuire al rispetto dell’ambiente”.

“I lavori verranno completati durante l’estate per restituire l’impianto migliorato e anche attraverso la completa rigenerazione del manto della pista – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Eugenio Spadano – inoltre verranno realizzati degli spazi per il lancio del peso e del salto in lungo”.