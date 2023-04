Al via da maggio i lavori per il potenziamento della stazione di Fossacesia-Torino di Sangro

Partiranno a maggio i lavori per le infrastrutture a sostegno dell'area industriale della Val di Sangro. L'investimento da 24,4 milioni, sostenuto dalla Zona economica speciale (Zes), prevede il potenziamento e l'innovazione strategica della stazione ferroviaria di Fossacesia-Torino di Sangro.

Si entra quindi nella fase operativa dopo la firma del protocollo d’intesa per le procedure autorizzative fra la Zes Abruzzo e l’associazione Enti locali del Sangro Aventino, avvenuto il 15 marzo scorso ad Atessa, comune capofila. L’atto è stato firmato, alla presenza del commissario di Governo, Mauro Miccio, dai sindaci dei comuni coinvolti.

I finanziamenti riguarderanno in particolare: la zona produttiva di Saletti, a Paglieta, con piastra logistica ferroviaria nella quale sono previsti altri due binari ai tre già esistenti, che serviranno al trasporto delle merci da e per le industrie; il completamento ed il potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria di Fossacesia-Torino di Sangro, scalo che diventerà fondamentale per i collegamenti tra sud e nord d’Italia, in grado di ospitare treni da 750 metri e che sarà quindi funzionale alla logistica del polo industriale della Val di Sangro verso il Mediterraneo e l’Europa, per componentistica automotive, per veicoli finiti, per altre tipologie di merci anche riferibili all’economia agricola e forestale della valle e dell'entroterra.

"Fossacesia per posizione geografica - sostiene il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - è in un punto strategico, trovandosi al centro di importanti vie di comunicazione stradali e ferroviarie sull’asse Adriatico-Tirreno, e verso il Nord e l’Est dell’Europa. Tra l’altro la Zes consentirà importanti benefici fiscali e semplificazioni amministrative, che nelle intenzioni dovrebbero consentire lo sviluppo di imprese già insediate o che si insedieranno, attraendo anche capitali dall’estero. Aspetti che possono risultare determinanti per chi decide di investire in questo territorio, la Val di Sangro. Il mio Comune darà la massima collaborazione per favorire la crescita. Ringrazio il commissario Zes, Mauro Miccio, per il puntuale, qualificato e intelligente lavoro che conduce,assieme a tutti i suoi collaboratori, agli enti territoriali ed alla Regione, per l'Abruzzo e per la nostra zona".