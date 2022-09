A Lanciano debuttano le "strade scolastiche": stop alle auto davanti alle scuole

Prima campanella lunedì 12 settembre per i 3472 alunni delle scuole d'infanzia, primarie e medie di Lanciano. L'avvio del nuovo anno scolastico segna il debutto del progetto "strade scolastiche", ovvero la chiusura temporanea al traffico motorizzato delle aree intorno alle scuole per permettere l'entrata e l'uscita in sicurezza degli alunni.

La novità rientra nel servizio Piedibus, il servizio di trasporto scolastico sano, ecologico e divertente per accompagnare a piedi gli alunni nelle rispettive scuole. Lo scorso anno sono state 15.814 le presenze di alunni e 2.369 di volontari, per una media di 80 partecipanti al giorno. Quest'anno si fa un passo in avanti con l'istituzione di aree di rispetto intorno alle scuole: l'ultimo tratto per andare a scuola sarà vietato temporaneamente al traffico motorizzato.

La sperimentazione, promossa dall'associazione “1000 alberi per Lanciano” e realizzata insieme al settore Pubblica istruzione del Comune, riguarda per ora 4 scuole: Eroi Ottobrini, con divieto di sosta e transito su viale Marconi, nel tratto compreso tra via Righi e via Spaventa; Mazzini, con la chiusura di via Martiri VI Ottobre, nel tratto compreso tra via Trozzi e via Ferro di Cavallo; Principe di Piemonte, con divieto di sosta e transito in piazza Unità d'Italia, davanti all'ingresso della scuola, e su via Zara e via Montegrappa; D'Annunzio, con la chiusura di via Marfisi. I divieti andranno dalle 7,45 alle 8,45 e dalle 12,45 alle 13,30.

Oggi e domani, intanto, al Pala Masciangelo si svolge lo screening anti-Covid: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19,30 saranno effettuati test antigenici rapidi per studenti, insegnanti e genitori.

Il Comune ha messo in campo altri due progetti pilota: “Musica attiva”, proposto dall'Istituzione civica musicale Fedele Fenaroli e rivolto agli alunni della prima elementare e dell'ultimo anno dell'infanzia che, una volta a settimana, faranno lezione nelle aule del Parco delle arti musicali; e “Territorio, identità, sostenibilità”, promosso e finanziato da EcoLan e rivolto alle scuole di Lanciano, Fossacesia, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro per conoscere il territorio e la raccolta differenziata dei rifiuti.