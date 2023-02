Lanciano, torna il rito dell'unzione della gola per la festa di San Biagio

Torna, dopo due anni di stop dovuti al Covid, il rito dell'unzione della gola nella chiesa di San Biagio a Lanciano. La chiesa del centro storico torna ad accogliere migliaia di fedeli che domani, 3 febbraio, cercheranno la protezione del santo per i malanni legati alla gola.

Il programma della Confraternita Maria Santissima dei Raccomandati prevede la celebrazione di tre messe, alle 8, alle 9.30 e alle 11.30, quest’ultima celebrata dall’arcivescovo di Lanciano-Ortona Emidio Cipollone. Al termine di ogni celebrazione eucaristica si ripeterà il rito dell’unzione della gola, che riprenderà al pomeriggio, dalle 14.30 fino alle 21.30.

In occasione delle celebrazioni per il santo si possono degustare i famosi taralli di San Biagio, semplici o all'anice, in vendita nelle bancarelle allestite in piazza Dei Frentani (oggi e domani divieto di transito dalle 7 alle 24) e largo Ricci, prima di arrivare alla chiesa.

Sarà inoltre presente, davanti alla Torre di San Giovanni, lo stand dell'Associazione Campanari d’Abruzzo per raccogliere offerte per il ripristino dell'impianto campanario nelle chiese di San Biagio e Sant'Agostino, entrambe a Lancianovecchia.

“Ormai da tempo le campane delle due chiese presentano problemi – sostiene l'associazione – quelle di Sant'Agostino al suono dell'orologio, mentre quelle di San Biagio le campane hanno smesso totalmente di far sentire la loro voce”.