Lanciano piange la scomparsa di Valeria "Walery" Martelli: lunedì i funerali

È venuta a mancare all’età di 54 anni Valeria Martelli, animatrice, cantante e curatrice di eventi a Lanciano. Un malore improvviso l’aveva costretta al ricovero d’urgenza all’ospedale di Chieti.

In arte Walery, negli anni ‘90 è stata un’icona del mondo gay e transgender artistico nazionale. Conosciutissima a Lanciano per il suo estro creativo e l'amore per la libertà che l'accompagnava.

Oltre al lavoro di curatrice di eventi aveva avviato in corso Roma un'attività di make up artistico. Successivamente aveva gestito la "Locanda del Malvò".

La donna lascia il compagno Antonio, la mamma Giuseppina, il fratello Lorenzo, la sorella Angela, i suoceri, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali si terranno lunedì 8 Gennaio alle ore 10:00, presso la Cattedrale della Madonna del Ponte, muovendosi in anticipo dalla Casa Funeraria.