A Lanciano le vacanze natalizie durano di più: due giorni dedicati allo screening per tornare a scuola in sicurezza

Si torna a scuola due giorni dopo rispetto al resto d'Abruzzo a Lanciano, dove il sindaco Filippo Paolini ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza nei giorni di venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022.

L'ordinanza firmata oggi dal primo cittadino impone la ripresa delle attività per lunedì 10 nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia, nidi o ludoteche.

L'obiettivo è consentire la massima partecipazione degli studenti, del personale docente e non docente e delle famiglie agli screening previsti per i giorni 8 e 9 gennaio, per il rientro in sicurezza a scuola.