Dopo il Giro d'Italia arriva il volley: Lanciano pronta ad ospitare la Nazionale femminile campione d'Europa

Prenderà ufficialmente il via domenica 7 maggio la stagione della nazionale femminile italiana campione d’Europa. E lo farà dall'Abruzzo, in particolare da Lanciano, a pochi chilometri dalla Costa dei trabocchi che domani ospiterà il 106° Giro d'Italia. Lo sport non si ferma in Abruzzo: giusto il tempo di archiviare il passaggio della corsa rosa, che si riparte con la pallavolo. Le azzurre campionesse d'Europa resteranno a Lanciano fino al 2 giugno, per un periodo di preparazione in vista della Volleyball Nations League 2023.

Le azzurre a Lanciano

Il collegiale terminerà domenica 14 maggio, l’Italia poi si allenerà sempre a Lanciano dal 17 al 24 maggio, sostenendo un torneo triangolare con Croazia e Canada (22-24 maggio). “Dopo il Giro d'Italia continua un altro mese di sport nella nostra regione e siamo contenti che l'attenzione questa volta si sposti a Lanciano”, commenta il vice sindaco e assessore allo sport Danilo Ranieri. A gennaio Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) ha assegnato a Lanciano, a livello regionale, l'organizzazione di una collegiale della Nazionale italiana di volley femminile, con la richiesta di utilizzo esclusivo del Palazzetto dello sport di piazza Allegrino. Da qui la messa in moto della macchina organizzativa, che fra due giorni vedrà l'arrivo delle ragazze di mister Mazzanti nella città frentana.

Le iniziative

“Faranno un primo assaggio del campo il giorno stesso del loro arrivo – spiega Ranieri – sosterranno questa preparazione intensiva e disputeranno alcune partite amichevoli, come il triangolare con Canada e Croazia. Come lo scorso anno, nel cartellone del Mese della Cultura abbiamo inserito eventi legati allo sport: il 9 maggio, in collaborazione con il liceo scientifico sportivo, la presentazione del libro “La regola del libero” di Margherita Sassi e il 18 maggio quella del libro “Il senso e la misura” del giornalista del Centro, Rossano Orlando, alla quale parteciperanno l'arcivescovo Emidio Cipollone e il mister Davide Mazzanti. E cercheremo di organizzare la visita delle scuole durante gli allenamenti della Nazionale, senza disturbare le azzurre”. Le partite del triangolare saranno aperte al pubblico: sono circa 3mila i posti disponibili, ma più della metà dei biglietti è stata già venduta alle società sportive d'Abruzzo. I restanti saranno messi in vendita nei prossimi giorni sul circuito Ticketone.

I lavori al Palasport

Tante le prescrizioni del comitato regionale Fipav al Comune per adeguare il Palasport alle esigenze della Nazionale di volley. “I lavori stanno procedendo in tutta fretta – conferma il vice sindaco – è sono stati rifatti i bagni, cambiate le porte ammalorate, rifatta la tinteggiatura e sistemata la pannellatura del soffitto, che risente delle infiltrazioni d'acqua. EcoLan ci ha dato una mano per la pulizia degli spazi esterni. L'impegno economico è stato intorno ai 70mila euro, per i quali abbiamo fatto ricorso ad oneri di urbanizzazione. Contiamo che la Regione Abruzzo ci dia un grosso contributo”.

Le azzurre convocate

Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha convocato 14 atlete che si raduneranno nel primo pomeriggio di domenica a Lanciano. Il raduno frentano segna il ritorno di Paola Egonu, che lo scorso anno si era presa una pausa dalla maglia azzurra. Questo l’elenco delle 14 atlete convocate: Martina Armini, Beatrice Gardini e Linda Nwakalor (Bartoccini-Fortinfissi Perugia); Ilaria Battistoni e Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara); Francesca Bosio dal 10 maggio, Alessia Mazzaro e Rachele Morello (Reale Mutua Fenera Chieri); Emma Cagnin e Giorgia Frosini (Volley Bergamo 1991); Federica Carletti (Wash4green Pinerolo); Agnese Cecconello e Binto Diop (Cuneo Granda S.Bernardo); Sofia D'Odorico (Megabox Ond. Savio Vallefoglia).