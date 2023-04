Saranno presenti anche rappresentanti delle aziende del territorio e della Val di Sangro, da Sevel a Honda e spercifiche del settore ambiente, che saranno coinvolte con stage per gli studenti.

La giornata inizierà con i saluti istituzionali del sindaco Filippo Paolini, dello stesso assessore regionale Campitelli, dell'assessore Pietro Quaresimale e del rettore Dino Mastrocola. A seguire avrà luogo una tavola rotonda su "Ambiente ed energia: una sfida per le imprese ed il territorio".

Il corso di laurea, il primo del genere in Italia, partirà dall'anno accademico 2023-24 e sarà ospitato proprio nel Polo universitario frentano.

Domani, giovedì 13 aprile, a Lanciano ci sarà la firma della convenzione tra Regione Abruzzo, università di Teramo e Comune di Lanciano per il primo corso di laurea in Diritto dell'ambiente e dell'energia .

A Lanciano la firma della convenzione per il corso di laurea in Diritto dell'ambiente e dell'energia, è il primo in Italia