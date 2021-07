Lanciano capitale del Rotary nel week end: da quattro regioni per il congresso distrettuale

Per due giorni Lanciano sarà la capitale del Rotary del Centro Italia. Sabato 3 e domenica 4 luglio, infatti, si svolgerà in città il XXXVII congresso distrettuale che coinvolge i club di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria e conclude l'annata del Governatore Rossella Piccirilli (foto).

I lavori avranno inizio pomeriggio al teatro Fenaroli con un convegno dal titolo "Territori da valorizzare: nuove opportunità per una crescita sostenibile", a cui prenderanno parte Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo;Luigi Di Giosaffatte, direttore generale di Confindustria Chieti-Pescara; Massimo Castelli, coordinatore nazionale Anci per i piccoli Comuni; Leonardo Becchetti, ordinario di Economia Politica all'università Tor Vergata e co-fondatore di Next Nuova economia per tutti. Il past governor Antonio Pieretti presiederà i lavori, che proseguiranno anche nella mattinata di domenica con la relazione di fine anno del governatore in carica.

"Con la pandemia ci siamo trovati davanti all'inedito - commenta Rossella Piccirilli - che abbiamo affrontato con lo spirito di servizio che appartiene alla nostra storia e con rinnovato vigore. Insieme con i club abbiamo lavorato per dare ai territori l'aiuto di cui c'era bisogno mettendo in campo i nostri progetti, come la Telemedicina, i tablet agli Istituti tecnici, e da ultimo il contributo ai centri vaccinali con i nostri volontari, medici e amministrativi. Siamo stati presenti, attivi, con fatica, date le condizioni generali, ma abbiamo testimoniato il nostro impegno senza mai arretrare, perché è proprio nei momenti più difficili che il Rotary da prova della propria capacità di mettersi a servizio della comunità. Il mio grazie, quindi, va ai club e ai presidenti che hanno fatto egregiamente la loro parte, e al mio staff che mi ha affiancata offrendo collaborazione, competenze e affetto".