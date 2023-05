Lanciano ha accolto la Nazionale femminile di volley: inizia il ritiro abruzzese tra allenamenti e triangolare

È iniziata l'avventura in Abruzzo per le ragazze di coach Davide Mazzanti. Le 14 azzurre convocate sono arrivate ieri, domenica 7 maggio, a Lanciano. Nel palazzetto dello sport rimesso a nuovo, la Nazionale femminile campione d'Europa in carica sosterrà un periodo di preparazione in vista della Volleyball Nations League 2023.

Il collegiale terminerà domenica 14 maggio. L'Italia poi si allenerà, sempre a Lanciano, dal 17 al 24 maggio, sostenendo un torneo triangolare con Croazia e Canada (22-24 maggio).

Ieri le azzurre hanno ricevuto, nell'hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni dove alloggiano, i saluti istituzionali del sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, e degli assessori Danilo Ranieri, Tonia Paolucci e Paolo Bomba. Per il comitato regionale Fipav Abruzzo erano presenti Mattia Di Gregorio e Luciano Allegrino.

C'è grande attesa per accaparrarsi i biglietti (dal 10 maggio sul circuito Ticketone) per assistere dal vivo al torneo triangolare che le azzurre giocheranno con le formazioni di Croazia e Canada.

Per chi non dovesse riuscirci, i match della nazionale saranno trasmessi dalla Rai e in particolare: il 22 maggio, ore 21, Italia-Croazia, diretta web Rai News, differita Rai Sport Hd; 23 maggio, ore 21, Italia-Canada, diretta Rai Sport Hd. Il 24 maggio, alle ore 20, si disputerà Canada-Croazia.