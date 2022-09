La Regione finanzia l'accessibilità ai servizi turistici dei diversamente abili

Fossacesia è tra i quindici comuni della costa abruzzese ad aver ottenuto un finanziamento per il progetto “Bike to coast for everyone”, per un importo di circa 50mila euro. Il fondo elargito dalla Regione Abruzzo è destinato al miglioramento degli accessi sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi e per la 'Spiaggia per tutti', realizzata nel 2017 sul lungomare della Marina dall’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio e destinata alle persone con menomazioni o disabilità.

Il progetto della Regione Abruzzo e della presidenza del Consiglio dei ministri vuole favorire l'accessibilità ai servizi turistici dei diversamente abili. Nello specifico riguarda la Bike to Coast, la ciclopedonale, che attraversa tutta la nostra costa da Martinsicuro a San Salvo per una lunghezza di 131 chilometri, e tocca tutti i servizi turistici che la costa marina abruzzese è in grado di offrire.

Con questo finanziamento miglioreremo senz’altro la nostra offerta turistica e siamo felici di poterlo fare per tutti coloro che per menomazioni o disabilità devono rinunciare a godere delle bellezze del nostro territorio – affermano il sindaco Di Giuseppantonio e l'assessore alle Politiche sociali Maria Angela Galante- In questi anni Fossacesia ha dimostrato d’essere una città che ha sempre avuto riguardo per le persone diversamente abili. Noi siamo una città inclusiva ed aperta, felice di accogliere tutti”.

Nel progetto generale della Regione previste tre azioni: l'accessibilità ai servizi turistici della Bike to Coast con la predisposizione di punti di noleggio attrezzato; la fruizione del mare senza barriere sulle 14 spiagge che popolano il percorso ciclistico con itinerari dedicati, bagni, lettini idonei e l'assistenza di personale specializzato; fruibilità di una vacanza esperienziale in cinque comuni nei quali verranno allestiti servizi di svago e intrattenimento nelle aree immediatamente interne al tracciato della Bike to Coast. Il progetto può contare su una dotazione finanziaria di 1,2 milioni di euro.

"Esprimiamo un plauso alla Regione ed alla sensibilità dell'assessore al turismo Daniele D'Amario per questo progetto che arricchisce la sostenibilità delle attività turistiche. Noi lavoreremo fin da ora per la stagione 2023", dichiarano il sindaco e l'assessore Galante.