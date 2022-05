Julia Fuschi eletta Miss Mondo Abruzzo, scelte anche le semifinaliste [FOTO]

Julia Fuschi, 18 anni di Montesilvano, è la nuova Miss mondo Abruzzo eletta nella finale regionale di Miss mondo Italia nell’auditorium del parco all’Aquila.

I giurati hanno scelto anche le 8 semifinaliste che andranno a rappresentare l’Abruzzo alla finale di Gallipoli (Le) dall’1 al 18 giugno e, in una seconda votazione, hanno designato la vincitrice assoluta in Julia Fuschi che ha avuto la meglio per un soffio su Federica Memmo 18 di Lanciano.

Madrina della finale è stata Claudia Motta, vincitrice in carica di Miss mondo Italia, volto dei programmi “TikiTaka” e “Donnaventura”. La stessa Claudia ha presieduto la giuria composta da Giancarlo Della Pelle ed Elisabetta De Blasis in rappresentanza del Comune dell’Aquila, il maestro Simone Pergola, gli imprenditori Nicoletta Finoli, Patrizia Di Pentina, Gianfranco Ulisse, Dino D’Alanno, Davide Moretti, Alessandra Di Nardo, dal fotografo Fazio Gardini e ancora Carmen Tavani, Enzo Massimini, Bruno Barteloni e Valerio Memmo.

Le altre semifinaliste nazionali sono: Cristina Yaremchuk 17 anni di Ortona, Elisa Scaricaciottoli 18 di Ortona, Giulia Cataldo 18 anni di Miglianico, Valentina Morelli 19 anni di Colli a Volturno(Is), Maria Crescenzi, 22 anni di Pescara, Erika Bromo 21 anni dell’Aquila; sono state assegnate altre fasce nel corso della serata e la Miss Mondo L’Aquila vinta da Claudia Vaccarelli 22 anni dell’Aquila, Miss Fourevent vinta da Ylenia Ciccocioppo 20 anni di Lanciano,la Miss del Web vinta da Alissa Polizzi 21 anni di Macerata e seconda Miss del Web vinta da Sophia Marinelli e Fascia Mascotte vinta da Cecilia Anzellotti.

Le altre miss in gara sono state: Alessia Cellucci, Marisa Del Romano, Maria Teresa Gambacorta, Greta Gambacorta, Rita Orlandi, Federica Falà e Federica Del Conte.

Gli ospiti della serata, condotta da Alessia Spezza, sono stati i cantanti Daniel Mincone e Nancy Fazzini.