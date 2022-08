Jova Beach Party: attivo il servizio di vigilanza sulle spiagge del tour

La Fifa security network, società leader nel settore della sicurezza integrata, sarà impegnata nei servizi di controllo delle tappe del Jova Beach Party che si svolgeranno nel mese di agosto in Abruzzo, Marche e Calabria. Per questi appuntamenti l’azienda marchigiana, punto di riferimento per la vigilanza e la gestione di grandi eventi a livello nazionale, si occuperà delle attività necessarie al mantenimento delle condizioni generali di sicurezza come: flussi di ingresso e uscita del pubblico, controllo degli accessi, servizio antincendio e presidio delle aree sensibili, come ad esempio il palco.

“Questa è un’estate all’insegna della ripartenza e dei grandi eventi che finalmente stanno tornando ad animare le nostre città. Per noi è motivo di orgoglio - dichiara Filiberto D'Angelo, co-fondatore della società insieme al fratello Fabio - aver contribuito alla gestione dei servizi di sicurezza in tanti appuntamenti importanti come i concerti di Vasco Rossi e Cesare Cremonini in tutta Italia e anche di Blanco, Paolo Nutini e Pinguini Tattici Nucleari. Siamo sempre impegnati affinché questi grandi eventi siano veri e propri spettacoli vissuti in sicurezza tanto per il pubblico quanto per gli artisti.”

Nelle prossime tappe del Jova Beach Party, previste il 5-6 presso il Lido di Fermo, il 12-13 a Roccella Jonica e il 19-20 a Vasto, Fifa security network sarà impegnata anche nei servizi di accompagnamento degli artisti all’interno dello spazio riservato nel retropalco e nell’accesso al palco stesso.

“L’impegno della nostra azienda - conclude D’Angelo - non si limita ai soli giorni dei concerti ma anche nel fornire supporto sia in fase di allestimento del villaggio, sia in fase di montaggio delle strutture, con la verifica e predisposizione delle vie di fuga nonché di tutti i protocolli di sicurezza legati all’accoglienza del pubblico. Per fare tutto questo, impieghiamo ogni giorno oltre 200 operatori - formati nell’Academy interna nel rispetto di elevati standard qualitativi - pronti a gestire e affrontare tutte le esigenze legate a manifestazioni così importanti.”