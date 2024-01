"Inutili lavori di rifacimento alla Sirena": Pasqualone (Scelta Nuova per l'Abruzzo) contro l'amministrazione comunale di Francavilla

"I continui lavori, senza nessuna visione progettuale, hanno portato ad una crisi degli esercizi commerciali della zona, che lamentano il deserto assoluto di presenze dovuto alle chiusure che durano da oltre 6 mesi e i cantieri che scoraggiano turisti e frequentatori abituali delle attività commerciali".

Polemizza con l'amministrazione comunale di Francavilla al Mare Massimo Pasqualone, coordinatore del movimento civico territoriale Scelta Nuova per l'Abruzzo. "Ritengo che l'amministrazione di Francavilla abbia una scarsa visione del territorio, con piazza Sirena, solo per fare un esempio, ostaggio da mesi di inutili lavori di rifacimento che hanno trasformato in un orto desolato la piazza principale della città.

Alla politica dei continui annunci non segue la concretezza delle realizzazioni e la città mostra tutte le sue difficoltà in questo periodo. Auspico - continua Pasqualone - una più ampia visione delle problematiche della città, visto che le indecisioni e gli errori commessi sono forieri di una grave crisi delle attività commerciali".