49 Comuni della provincia senz'acqua tutte le notti fino a lunedì prossimo

La Sasi ha disposto le nuove interruzioni programmate della fornitura che questa settimana coinvolgono ben 49 comuni della provincia di Chieti.

Le interruzioni vanno dal 15 al 22 luglio quando, tutte le notti, in alcuni casi anche dal tardo pomeriggio, l'acqua non scorrerà dai rubinetti dei seguenti comuni: Altino, Archi, Atessa, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione M. Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Filetto, Fossacesia Furci, Fresagrandinaria, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lanciano, Lentella, Liscia, Orsogna, Montazzoli, Monteodorisio, Mozzagrogna, Paglieta, Palmoli, Pennapiedimonte, Perano, Pollutri, Schiavi di Abruzzo, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Martino sulla Marrucina, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Salvo, San Vito Chietino, Tollo, Torino di Sangro, Torrebruna, Tornareccio, Tufillo, Vasto.

Ricevi le notizie di ChietiToday su Whatsapp

Inoltre, solo per la giornata di oggi, lunedì 15 luglio "a seguito di segnalazione di controllo interni riconducibili a situazioni di disagio per gli utenti nelle ore di maggior consumo della risorsa idrica" Sasi fa sapere che si necessita di un intervento di interruzione della fornitura non differibile ad Archi (zona Montagna e Pianello) dalle ore 16, a Ortona (zona Capoluogo e Rogatti) con chiusura dalle ore 20.30 e a Gessopalena, Torricella Peligna e Lettopalena dalle ore 21.

Il calendario delle chiusure idriche programmate dal 15 al 22 luglio 2024