Continua l’interesse per le case vacanze in montagna in Abruzzo

Da un’ultima analisi condotta dal Gruppo Tecnocasa, è in continuo aumento l’interesse per le case vacanze in montagna in alcune regioni e determinati territori. E tra questi c’è anche l’Abruzzo.

In estate e in particolar modo quando le giornate iniziano a diventare estremamente calde e da bollino rosso, sono molti gli italiani ma anche gli stranieri a desiderare di trascorrere qualche giorno in montagna. Ecco, allora, che parte la ricerca a una casa vacanza in montagna in cui scappare per qualche settimana, per un mese o addirittura per l’intera estate.

L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha raccolto alcune indicazioni su come sta andando il mercato della casa in montagna.

Le regioni del Nord – Valle D’Aosta, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige – sono sempre molto richieste, ma ce n’è solamente una del Centro-Sud, che si distingue e che si inserisce in questa lista. Si tratta dell’Abruzzo, che spicca per le sue incantevoli località montane, perfette per un soggiorno turistico.

L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa fa sapere che, tra le mete più ambite e ricercate, c’è Roccaraso: dopo il boom post Covid il mercato sembra essere abbastanza stabile. Non è cambiata la provenienza dei potenziali acquirenti che arrivano sempre da Lazio e Campania.

Il compravenduto medio si aggira intorno a 130 mila € e, quasi sempre, sono bilocali e trilocali. In diminuzione il fenomeno degli affitti turistici settimanali per difficoltà di gestione e carenza di personale specializzato nella gestione degli immobili.

L’offerta non è elevata anche se oltre la statale si sta sviluppando un’area di nuove costruzioni che dovrebbe ultimarsi nel 2024-2025 e i cui prezzi si aggirano intorno a 4000 € al mq. Piacciono, soprattutto, per la possibilità di risparmio fiscale per le soluzioni in classe A. Nelle zone centrali un buon usato costa intorno a 3000 € al mq, a cui si devono aggiungere 1000 € al mq per la ristrutturazione. Continua ad esserci interesse per il comune di Rivisondoli i cui prezzi più bassi attirano gli acquirenti con budget inferiore. Infatti, una soluzione in buono stato non supera i 2000 € al mq. Piace anche la maggiore tranquillità che questa località è in grado di offrire.

Per l’estate c’è domanda di affitti soprattutto nei mesi di luglio e agosto. A luglio si spendono intorno a 900 € al mese, ad Agosto 1800 € al mese.