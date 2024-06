La pioggia non ferma il successo dell'Infiorata all'uncinetto di San Salvo, 64 pannelli tra fede e creatività [FOTO]

Nonostante la pioggia sono stati tantissimi i visitatori a certificare la buona riuscita della quarta edizione dell’Infiorata all’uncinetto organizzata dalla Pro Loco di San Salvo con il patrocinio del Comune e della Regione Abruzzo in occasione del Corpus Domini.

“Questa manifestazione che abbiamo voluto collegare a una delle feste religiose più sentite – dichiara la presidente della Pro Loco Maria Sabatini – sta avendo sempre più successo per la varietà dei quadri che sono stati esposti. Per la precisione abbiamo collocato nel centro storico di San Salvo quattordici nuovi pannelli che si sono andati ad aggiungere agli oltre cinquanta degli anni precedenti”.

La presidente Sabatini evidenzia che in occasione di questa data così importante per l’Italia come la ricorrenza del 2 giugno sono stati realizzati anche due pannelli “che abbiamo definito istituzionali. Infatti le nostre uncinettine hanno preparato il pannello del Guerriero di Capestrano diventato il nuovo simbolo della Regione Abruzzo e lo stemma del Comune di San Salvo che abbiamo donato al sindaco Emanuela De Nicolis”.

La Pro Loco di San Salvo ringrazia l’istituto comprensivo Gianni Rodari e l’istituto omnicomprensivo Mattioli-D’Acquisto e i rispettivi dirigenti Vincenzo Parente e Annarosa Costantini, e le scuole paritarie Il Mondo di Nanà e Bimbo 2000 per aver aderito anche quest’anno all’iniziativa che vuol promuovere l’arte dell’uncinetto e la tradizione dell’infiorata. Hanno aderito al progetto “Infiorata del Corpus Domini” le associazioni l’Università delle Tre Età, il Centro diurno anziani Sparvieri e la Rsa San Vitale La Villa e Lory a Colory.

Per il secondo anno consecutivo, tre pannelli che rappresentano il Corpus Domini sono stati donati ed esposti durante le processioni delle parrocchie di San Giuseppe, di San Nicola Vescovo e della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo di San Salvo Marina.

Si ringraziano per la presenza il sindaco Emanuela De Nicolis, l'assessore comunale Carla Esposito e l'assessore regionale Tiziana Magnacca. Un ringraziamento speciale a tutte le socie volontarie uncinettine che in questi cinque mesi si sono prodigate per la realizzazione dei pannelli.

A breve partirà il progetto parallelo. Si tratta dell'infiorata all'uncinetto itinerante, alla sua terza edizione con la tappa più importante che si svolgerà per la prima volta sul nuovo lungomare di San Salvo marina domenica 4 agosto.