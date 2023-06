Torna l'Infiorata del Corpus Domini con la messa e la processione: tutto quello che c'è da sapere e le modifiche alla viabilità

Torna domenica 11 giugno l'Infiorata del Corpus Domini nel centro di Chieti. Nella mattinata di domenica, saranno realizzati i quadri floreali in corso Marrucino, dall'intersezione con via Spaventa e quella con piazza Valignani, oltre che in quest'ultima.

Poi, alle ore 18, ci sarà la messa al seminario regionale, cui seguirà, alle ore 19, la processione, che percorrerà piazza Trento e Trieste, corso Marrucino, piazza Valignani, via Pollione e piazza San Giustino, dove verrà creato un varco nel cantiere.

La viabilità subirà alcune modifiche per consentire lo svolgimento della manifestazione religiosa. Per questo, è stata firmata un'ordinanza di modifiche al traffico, che prevede i provvedimenti indicati di seguito.