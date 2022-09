"Vogliamo tornare a lavorare nella nostra regione": l'appello di un gruppo d'infermieri

Sono migliaia le mail inviate in due diverse fasi da parte di un gruppo di infermieri nel mese di agosto per chiedere un colloquio alle Asl abruzzesi e alla Regione Abruzzo. La richiesta è quella di poter tornare a lavorare nella loro regione.

"Siamo già pronti nei prossimi giorni a partire con una nuova ondata di mail chiedendo - spiegano gli infermieri - un colloquio con le Asl abruzzesi e la Regione Abruzzo per farci tornare a lavorare a casa nostra".

"Siamo a segnalare una situazione molto brutta riguardante la sanità abruzzese che pensa solo a stabilizzare i precari non dando modo a chi ha già un contratto di lavoro a tempo indeterminato di poter tornare a casa - scrivono gli infermieri fuori sede - la situazione concorsi è alquanto angosciante, nonostante già vincitori di posto di lavoro a tempo indeterminato siamo costretti a fare nuovamente concorsi per riavvicinarci ma puntualmente queste procedure vengono bloccate o ritardate. Le mobilità sono inesistenti da anni e i comandi vengono rifiutati dalle nostre aziende di appartenenza. La Regione Abruzzo non fa nulla a riguardo e sembra che gli 'eroi del covid' siano solo i dipendenti a tempo determinato. A questa pioggia di mail nessuna risposta, tutto tace in un silenzio quasi imbarazzante che non ci permette di vedere la luce in fondo al tunnel. Siamo costretti a stare fuori casa e la nostra regione non ci vuole nonostante si pianga una carenza di personale da tanti anni. Il nostro ordine professionale non ci dà supporto, la stessa mail é stata trasmessa a tutti gli ordini provinciali abruzzesi che non hanno dato una risposta in nessun modo. Così come i sindacati che come tutti non ci danno riscontri. Questa mattina la risposta della asl di Teramo che esclude la possibilità di fare una mobilità extraregionale perché i posti vacanti sono riservati ai vincitori di concorso (lo stesso bloccato da ricorsi che verranno discussi a febbraio 2023)".