L'assessore Verì incontra i primari del San Pio: "Ripartiamo da qui per difendere la sanità pubblica"

L'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Veri, a confronto con i primari e la direzione strategica della Asl Lanciano Vasto Chieti questa mattina all'ospedale 'San Pio' di Vasto. Una riunione tecnica, voluta dall'assessore, per un confronto sulle criticità e sui punti di forza, ma soprattutto sulle proposte da mettere in campo per migliorare l'organizzazione e recuperare efficienza.

L'invito dell'assessore ai presenti è a fare sistema. “Dobbiamo raggiungere un equilibrio che non è solo quello dei conti - ha precisato Verì -, ma anche nell’allocazione delle professionalità, che a volte non sono distribuite equamente tra strutture hub e spoke e in rapporto ai volumi e tipologie di prestazioni erogate. Personalmente mi sono impegnata a non effettuare tagli al personale nell'ambito del piano di rientro chiesto dal tavolo ministeriale , il turn over sarà garantito, ma il fabbisogno va rivisto in funzione dell'attività svolta. Il senso di questo incontro, allora, è trovare tutti insieme le soluzioni più giuste per intervenire efficacemente sulle situazioni più critiche, facendo leva sulla responsabilità dei direttori di dipartimento, che devono rapportarsi all'ospedale di Vasto come cosa propria”.

Infine l'invito a sentirsi tutti coinvolti nella difesa della sanità pubblica e del “San Pio’’ in particolare: “Se finisce sotto attacco un ospedale il danno non è alla direzione o alla governance politica - ha concluso Nicoletta Veri -, ma all'immagine del corpo professionale che ne è l'anima. Invito perciò tutti a impegnarsi in prima persona a tutela di un presidio che ha un'importanza strategica nell'offerta sanitaria della parte sud dell'Abruzzo”.

Il direttore generale della Asl, Thomas Schael, ha fatto poi il punto sui tempi di attesa "migliorati con le azioni messe in campo, e la produttività. Abbiamo necessità di fare crescere l'attività chirurgica - ha evidenziato - migliorando l'organizzazione delle sale per ottimizzare i tempi, così da poter inserire nelle liste un maggior numero di pazienti e onorare appieno la vocazione chirurgica di questo ospedale”.

