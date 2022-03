Alta velocità Pescara-Roma, secondo incontro pubblico online: ecco come partecipare ai lavori

Secondo incontro di approfondimento aperto alla cittadinanza nel contesto del Dibattito Pubblico sul raddoppio della ferrovia Roma-Pescara per le tratte Interporto d'Abruzzo-Manoppello e Manoppello-Scafa. L'appuntamento è per giovedì 10 marzo, dalle 17 alle 19.30.

Tema centrale sarà l'approfondimento della viabilità di progetto secondo il tracciato predisposto da Rete Ferroviaria Italiana, e dei possibili interventi di riqualificazione urbana, per la mobilità ciclopedonale, automobilistica e dei mezzi pubblici intorno alle stazioni.

Tra gli altri, saranno presenti il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il presidente e il vicepresidente della commissione speciale Vincenzo Ginefra e Roberto Miscia e i sindaci dei quattro comuni interessati, Giorgio De Luca di Manoppello, Simone Palozzo di Rosciano, Oscar Pezzi di Alanno e Maurizio Giancola di Scafa. Molti di loro saranno accompagnati anche dai rispettivi responsabili degli uffici Urbanistica e degli Uffici Tecnici.

Presenti anche Marco Marchese, direttore Investimenti Area Centro di Rfi, Andrea Borgia, Referente di progetto di Rfi, e Ilaria Spinelli, Project Manager Rfi del progetto. Per Italferr saranno invece presenti Fabrizio Arduini, Progettista opere civili, Piergiuseppe Tascione, Progettista Opere Infrastrutturali, Francesco Ciccarello e Lorenzo Visci, entrambi ingegneri progettisti.

L'incontro si terrà interamente online, in diretta Zoom, ma è possibile seguirlo anche sulla pagina Facebook del Dibattito pubblico.

Dopo una prima fase di presentazione dei progetti relativi alla nuova mobilità, saranno formati gruppi di lavoro di 10-15 persone per Comune, supportati da un facilitatore, per confrontarsi, segnalare criticità e proporre miglioramenti.

Il calendario di incontri del dibattito pubblico proseguirà poi con l'appuntamento del 17 marzo per l’incontro di approfondimento online dedicato alla mitigazione degli impatti: espropri e barriere antirumore, sempre dalle ore 17 alle 19.30. Per informazioni su come partecipare al Dibattito Pubblico è possibile visitare il sito web dedicato.