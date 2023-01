Tradizioni, vaccini e la dieta che fa ingrassare: sono i primi temi dei nuovi “Incontri in Comune”

Dopo i primi tre incontri a dicembre, che sono serviti da prologo e che hanno sviscerato alcuni temi “natalizi”, entrano nel vivo gli “Incontri in Comune”, una serie di serate culturali e di confronto, organizzati dal Comune di Miglianico grazie all’opera del “Gruppo di Studio per la Promozione della Cultura”, presieduto da Antonello Antonelli.

Gli incontri si terranno a cadenza quindicinale a partire da lunedì 9 gennaio, alle ore 20.45, presso la sala consiliare del Comune, e vedranno protagonisti esperti, docenti universitari, poeti, linguisti e sociologi, fino alla fine del mese di maggio. Per ora sono stati resi noti solo i primi quattro appuntamenti, che coprono i mesi di gennaio e febbraio.

Si parte il 9 gennaio con Leonardo Seghetti, già docente di Chimica degli Alimenti dell'università di Teramo, che parlerà su “Le tradizioni del maiale in Abruzzo”, un viaggio, teorico, ma anche pratico, sulle mille sfaccettature di un rito collettivo che proprio a gennaio si celebra in quasi tutte le case contadine.

Il 23 gennaio si cambia registro: il dott. Francesco Ricci, infettivologo, che proprio a Miglianico, qualche mese prima dello scoppio della pandemia di Covid-19 parlò dell’importanza dei vaccini e di come la scienza avrebbe potuto far fronte ad un nuovo virus, tornerà davanti alla platea miglianichese per discutere su “Il vaccino dopo il vaccino”.

Il 6 febbraio, tema piuttosto scottante affidato a Mario Luigi Rainone, professore associato di Geologia Applicata all’università “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara, che toccherà tasti molto delicati nel suo intervento “Ubriacati alle fonti dell'energia - Quanto costa essere energivori”, che farà il punto su uno degli argomenti più interessanti e più attuali, in considerazione della situazione energetica mondiale.

Del tutto curiosa la relazione che il 20 febbraio, il lunedì prima di Carnevale e prima del digiuno quaresimale, terrà Nicolantonio D’Orazio, ordinario di Scienze e tecniche dietetiche applicate presso l’università “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara, che parlerà di “Se fai la dieta, ingrassi”.

"Riproporre - commenta il sindaco di Miglianico, Fabio Adezio - una serie di incontri in presenza su argomenti attuali e interessantissimi vuole significare per noi e la nostra comunità un incentivo a riprendere compiutamente la socialità che tanto ci è mancata nel corso della pandemia e del post-pandemia. Ritrovarsi insieme per discutere e ascoltare, apprendere e dibattere su temi che coinvolgono le vite di tutti noi, vuole essere un motivo di ricostruire quel tessuto sociale che abbiamo faticosamente tentato di tenere unito nei duri mesi del Covid: per questo ringrazio il mio delegato alla Cultura, Pino Timperio, che ha coordinato i lavori del Gruppo di Studio per la Promozione della Cultura, a cui, sin dal mio primo mandato, abbiamo affidato il cruciale compito di costruire una narrazione culturale che a Miglianico era sempre mancata, ma che ora ci distingue come centro di attrazione e di produzione di alto livello. Non a caso questa prima sessione degli “Incontri in Comune” si concluderà alla vigilia della settimana dedicata a “PoetaMi” e al “Premio Paride Di Federico”, con i quali abbiamo scelto di caratterizzare il nostro paese come città della poesia".