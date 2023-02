Inaugurazione nuovo anno accademico alla d'Annunzio, l'ordine della Minerva a Edi Rama

Preparativi in corso per l'inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 dell'università d'Annunzio. La cerimonia si terrà martedì 28 febbraio, alle ore 16, nell'auditorium del Rettorato.

Per l'occasione sarà conferito l'ordine della Minerva a Edi Rama, primo ministro dell’Albania: l’onorificenza viene assegnata da più di trent’anni dall'Ateneo a personalità della scienza, della cultura e dell’economia. Il prof. Arben Gjata, rettore dell’università medica di Tirana, sarà inoltre nominato membro onorario del corpo accademico.

Alla cerimonia del 28 febbraio, all'interno del campus di Chieti, interverranno il rettore dell'ud'A Sergio Caputi, il professor Roberto Martino in rappresentanza dei docenti con una lectio magistralis su “diritto e processo di fronte all’emergenza”, Franca Marsili per il personale amministrativo e tecnico, Carmela Santulli in rappresentanza degli studenti.