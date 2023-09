Inaugurato il Centro Sportivo "La Rotonda" a Poggiofiorito: un'area multisport

Sabato 2 settembre è stato inaugurato il Centro Sportivo "La Rotonda" a Poggiofiorito. La nuova area dedicata allo sport si trova a ridosso della rotonda Poggiofiorito-Arielli, e offre la possibilità di praticare diverse attività sportive: calcetto, tennis, basket, pallavolo, area fitness e campo di bocce.

Inoltre all'esterno dell'impianto, nella pineta adiacente è stata realizzata una pista di ciclocross per ragazzi. Sono stati effettuati lavori di efficientamento energetico con la sostituzione dell'impianto di illuminazione con luci led e la posa di un tetto fotovoltaico in grado di garantire l'autonomia energetica.

"Abbiamo scelto settembre come data - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - per far coincidere l'evento con la settimana Europea dello sport promossa dalla commissione europea dal 2015 e coordinata dalla presidenza del consiglio dei ministri tramite la società Sport e Salute Spa. Il logo #BeActive di questa campagna di promozione e sensibilizzazione allo sport mira a promuovere lo sport e quindi stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Ue.

Il recupero di questo impianto sportivo permetterà alle nuove generazioni di recuperare una dimensione umana delle loro attività. Fare sport significa interagire con gli altri, conoscere ed apprezzare lo spirito di squadra, la comunicazione verbale e il senso del sacrificio Inoltre consente di praticare valori come la tolleranza e l'inclusione. Fare sport significa anche lasciare per un po' il cellulare e dare un 'calcio' all'alienazione, all'abitudine,ormai quasi insopprimibile, di confrontarsi solo con il web, con i social e con una realtà virtuale quasi irreale.

La rigenerazione di questo centro sportivo è stato possibile grazie ad un bando di finanziamento della Regione Abruzzo cofinanziato dal Comune di Poggiofiorito. Si ringraziano: il presidente Marsilio, gli assessori Nicola Campitelli e Daniele D'Amario, il consigliere regionale Fabrizio Montepara, i sindaci di Arielli, Canosa Sannita, Frisa, Ortona ed Orsogna.

Un ringraziamento particolare va alla ditta Madi sport srl di Pescara che ha realizzato i lavori progettati e diretti dallo studio Scioletti Giandomenico, alla ditta Ceie Power Srl, che ha realizzato i lavori di sostituzione dell'impianto di illuminazione, progettati e diretti dal perito Silvio Palmitesta.

Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento: la Pro Loco di Poggiofiorito, la cooperativa Emmaus e l' asd Multisport di Poggioiorito, Orsogna basket, l'asd Mtb & natura, il consigliere comunale Alessio Rosica, l'Assessore Raffaella Coccione, il vicesindaco Federica Civitarese, i concittadini Civitarese Costantino e Tommaso Coccione".