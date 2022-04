Inaugurata la nuova scuola dell'infanzia in via Verdi: "Accoglienza e innovazione"

Taglio del nastro della scuola dell’Infanzia di via Verdi a San Salvo, alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione Pietro Quaresimale, del sindaco Tiziana Magnacca e del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Gianni Rodari”, Vincenzo Parente.

“Un buon amministratore con lo sguardo lungimirante - ha sottolineato il sindaco, Tiziana Magnacca - deve guardare ai bambini e alla formazione che deve avvenire in edifici sicuri, non dimenticando mai la lezione di San Giuliano di Puglia”

Il dirigente Vincenzo Parente ha sottolineato come un nuovo polo scolastico rappresenti "una grande opportunità per l'intero quartiere e per la intera città, in termini di accoglienza, innovazione e didattica. Un momento rilevante per la storia del nostro istituto”.