Inaugurata l'arena ristrutturata di via Adriatica: è dedicata al maestro Ennio Morricone

È stata inaugurata sabato sera, con la benedizione di don Luca Corazzari e una breve cerimonia seguita da una serata danzante, l’arena Ennio Morricone a Vasto. Dopo qualche anno di chiusura, la struttura da questa estate è stata riaperta ed è nuovamente utilizzata per diversi spettacoli inseriti nel calendario vastese.

Per l’arena di via Adriatica, dotata di 1.260 posti e realizzata negli anni Settanta, gli interventi hanno interessato il rifacimento dei gradini di accesso alle sedute, la realizzazione dell’impianto antiincendio, la sostituzione delle ringhiere di protezione e l’adeguamento degli accessi laterali e il potenziamento della illuminazione. Per la ristrutturazione la Regione ha stanziato 95mila euro, mentre il Comune 150mila euro di fondi propri.

“Ringrazio la consigliera regionale Sabrina Bocchino per aver stanziato tramite la Regione Abruzzo un corposo finanziamento”, ha detto nel suo intervento il sindaco di Vasto, Francesco Menna, “qualche tempo fa insieme abbiamo tagliato un altro nastro, quello della villetta di via Ciccarone, riqualificata con i fondi arrivati grazie a lei. Ringrazio tanto la consigliera regionale perché ascolta le esigenze della nostra città”.

“Ho passato in questo luogo molte serate. Tanti artisti, cantanti, serene danzanti, l’arena è un simbolo di Vasto. La città non poteva”, ha evidenziato la consigliera regionale Sabrina Bocchino, “non riavere la sua arena. Ringrazio l’amministrazione e grazie alla collaborazione abbiamo raggiunto l’obiettivo, riconsegnare questo luogo ai vastesi”.

“Abbiamo restituito alla città un simbolo, un luogo caro ai vastesi. L'arena Ennio Morricone, nella sua nuova denominazione”, ha concluso l’assessore ai lavori pubblici, Licia Fioravante, “è tornata ad accogliere serate di spettacolo, di svago e divertimento. Una struttura che ci consente di arricchire la programmazione estiva ospitando concerti ed eventi di pregio. Ringrazio chi mi ha preceduto nell'assessorato ai lavori pubblici, il consigliere Giuseppe Forte, che di fatto ha dato inizio ai lavori focalizzando l'attenzione sull'arena, la consigliera regionale Sabrina Bocchino per il contributo economico stanziato a nostro favore. Infine voglio rivolgere un caloroso e sentito ringraziamento ai tecnici dell'ufficio lavori pubblici, al dirigente Luca Mastrangelo e all’ingegnere Federico Lucci”.