Guardiagrele omaggia il suo poeta: un monumento per ricordare Modesto Della Porta

L’Ente mostra dell’artigianato artistico abruzzese, con il patrocinio del Comune di Guardiagrele e della Regione Abruzzo, vuole realizzare un monumento presso il Belvedere Santoleri per ricordare-omaggiare-celebrare il poeta guardiese Modesto Della Porta.

Tutti gli interessati devono far pervenire, presso la sede dell'Ente mostra in via Roma 28, entro e non oltre il 5 aprile 2023, un preventivo di spesa per la realizzazione dell’opera che dovrà contenere in dimensioni naturali (altezza del poeta metri 1,70): “Modesto Della Porta in bronzo seduto su una panchina in ferro battuto trattato con gambe accavallate, Ta Pu’ aperto in mano, cappello in testa, sigaretta in bocca ed eventuale murale con un’immagine della Maiella con alcuni versi di una poesia”.

L’Ente nominerà una commissione per la valutazione dei disegni-progetti corredati da un bozzetto grafico e plastico con una scheda tecnica della fusione. Nel caso in cui il disegno-progetto non sarà scelto il maestro-scultore non avrà diritto ad alcun compenso, il bozzetto non scelto sarà restituito.

La commissione opererà la scelta in base a criteri qualitativi dell’idea progettuale ed al prezzo richiesto, sarà poi il consiglio di amministrazione dell’Ente ad affidare la realizzazione dell’opera a proprio insindacabile giudizio tenendo conto delle valutazioni della commissione.