A Guardiagrele sono iniziati i lavori per il completamento della pavimentazione di via Roma: i divieti

Sono iniziati oggi, mercoledì 13 settembre, con l’apertura del cantiere del secondo lotto, i lavori per il completamento della pavimentazione di via Roma a Guardiagrele. La riconsegna è prevista per la prossima primavera come rende noto il sindaco Donatello Di Prinzio illustrando l’intervento che prevede una spesa di 400 mila euro interamente finanziato con i fondi dei progetti Bandiera della Regione Abruzzo.

Il cantiere interesserà la circolazione stradale del centro storico, che vedrà chiusa al traffico veicolare parte di via Tripio, deviando il traffico su via Traversa I San Francesco a partire dal 13 settembre fino al termine dei lavori, così da consentirne lo svolgimento.

“Con questi lavori – dice il sindaco - si completerà finalmente l’intero percorso che va da via Roma a largo Garibaldi, consegnando così un nuovo corso ed un nuova piccola piazzetta”.

Nel progetto, oltre alla nuova pavimentazione, è prevista l’installazione di nuovi arredi urbani, così da definire l’accesso alla zona a traffico limitatoche verrà estesa anche alla parte alta Via Roma.

“Alla città sarà riconsegnata l’intera percorribilità pedonale del corso principale, rispondendo così anche alle indicazioni dei borghi più belli d’Italia, per un centro storico accessibile a piedi in totale comodità e con maggiore sicurezza” conclude Di Prinzio.