A Guardiagrele attivo un nuovo indirizzo scolastico: il liceo delle scienze umane

Il riordino scolastico relativo alla delibera regionale dello scorso 3 gennaio coinvolge anche Guardiagrele. A farlo sapere è il sindaco Donatello Di Prinzio che spiega come "grazie all'assessore Daniele D'Amario siamo riusciti a far inserire un nuovo indirizzo scolastico per il nostro Istituto Omnicomprensivo, il liceo delle scienze umane.

"Nuovo indirizzo richiesto dal nostro Istituto Omnicomprensivo alla Provincia di Chieti, ma non comunicato alla Regione. Il 2 novembre scorso - spiega il sindaco - ho scritto come Sindaco di Guardiagrele a Regione e Provincia affinché si potesse approvare la proposta della scuola. Adesso tocca all'ufficio Scolastico Regionale recepire la volontà della Regione e darne seguito.

Sono però rammaricato dall'accorpamento voluto dall'ufficio Scolastico Regionale e recepito dalla Regione Abruzzo, delle nostre due Scuole, unendole in una unica. Prendo atto di questa decisione, è mancato il confronto con il territorio, nonostante, in ogni sede e con ogni mezzo, avessimo richiesto di non eseguire l' accorpamento. La motivazione, addotta dagli uffici scolastici, che la decisione è stata facilitata dal fatto che la presidenza della Direzione Didattica fosse vacante, mi lascia perplesso e non la condivido pienamente. Adesso prendiamoci ciò che di buono è arrivato e lavoriamo per rafforzare le iscrizioni nelle nostre scuole".